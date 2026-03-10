Nou partit de futbol suspès a Lleida per una baralla, amb “una agressió totalment injustificada”
El CF Agramunt va emetre ahir un comunicat en el qual va condemnar “de manera rotunda” els fets.
El partit Agramunt-Sallent de Segona Catalana, va ser suspès diumenge en el minut 89 arran d’una agressió que va derivar en una baralla multitudinària entre jugadors i públic. Segons recull l’acta arbitral, el partit anava 0-1 quan, en el minut 88, el jugador visitant Marc Padrós va donar un cop de puny a un futbolista de l’Agramunt, impactant-li a la cara i provocant-li sagnia.
Després de l’incident es va desencadenar una tangana generalitzada entre futbolistes, suplents i aficionats que va obligar a aturar el joc per motius de seguretat. L’àrbitra va decidir suspendre el partit al considerar que la seua integritat física podia veure’s compromesa.
La pilota, a més, no estava en joc en el moment de l’agressió. El CF Agramunt va emetre ahir un comunicat en el qual va condemnar “de manera rotunda” els fets.
El club va mostrar el seu rebuig a “l’agressió totalment injustificada que va patir un jugador local per part d’un rival”, assenyalant que aquesta acció va desencadenar els incidents posteriors.
L’entitat també va criticar el comportament d’alguns aficionats, qualificant-lo d’“absolutament inadmissible”, i va advertir que prendrà mesures si es repeteixen comportaments similars en el futur.