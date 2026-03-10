FUTBOL
Verdú i Tremp condemnen els insults racistes a un jugador
Ambdós clubs subratllen que els autors no eren aficionats de l’equip local
El partit Verdú Cercavins-Tremp, del grup 15 de Tercera Catalana i disputat dissabte passat a Agramunt, es va veure entelat per un episodi d’insults racistes dirigits al porter visitant. Tant el club local com el Tremp van condemnar els fets i van subratllar que els autors no eren aficionats del Verdú. El partit va acabar 2-1.
Segons va explicar la directiva del Verdú, abans del matx s’havia disputat al mateix camp un partit de categoria juvenil entre l’Agramunt i el Tàrrega. Després d’aquest xoc, alguns assistents van estar a les instal·lacions. “Quan anàvem a jugar nosaltres vam veure gent que no són aficionats nostres que havien estat en el partit anterior, però que es van quedar a veure el nostre i es veia que anaven passats de voltes”, van assenyalar des del club.
El porter del Tremp va denunciar que estava rebent insults racistes des de la grada. Des de l’entitat local van explicar que el jugador es va encarar amb diversos individus que proferien els crits.
“El noi del Tremp que va ser insultat els ho va recriminar a aquests individus i els vam separar entre els pares dels nostres jugadors, que són de Verdú i Tàrrega”, van apuntar des de la directiva del Verdú, que considera que s’hauria d’haver activat el protocol corresponent. L’acta arbitral també recull l’incident. El col·legiat A.P.M. assenyala que el porter visitant li va comunicar “en diverses ocasions” que estava sent objecte d’insults racistes. A més, afegeix que en el minut 76 un aficionat va entrar al terreny de joc amb una llauna de cervesa a la mà per celebrar un gol.
Per la seua part, el president del Tremp, Josep Maria Farré, va voler deixar clar que el comportament de l’entitat local va ser correcte. Després del partit, diversos futbolistes del Tremp es van dirigir a recriminar l’actitud dels autors dels insults, sense que la situació anés a més.
Suspès l’Agramunt-Sallent arran d’una baralla
El partit Agramunt-Sallent de Segona Catalana, va ser suspès diumenge en el minut 89 arran d’una agressió que va derivar en una baralla multitudinària entre jugadors i públic. Segons recull l’acta arbitral, el partit anava 0-1 quan, en el minut 88, el jugador visitant Marc Padrós va donar un cop de puny a un futbolista de l’Agramunt, impactant-li a la cara i provocant-li sagnia. Després de l’incident es va desencadenar una tangana generalitzada entre futbolistes, suplents i aficionats que va obligar a aturar el joc per motius de seguretat. L’àrbitra va decidir suspendre el partit al considerar que la seua integritat física podia veure’s compromesa. La pilota, a més, no estava en joc en el moment de l’agressió. El CF Agramunt va emetre ahir un comunicat en el qual va condemnar “de manera rotunda” els fets. El club va mostrar el seu rebuig a “l’agressió totalment injustificada que va patir un jugador local per part d’un rival”, assenyalant que aquesta acció va desencadenar els incidents posteriors. L’entitat també va criticar el comportament d’alguns aficionats, qualificant-lo d’“absolutament inadmissible”, i va advertir que prendrà mesures si es repeteixen comportaments similars en el futur.