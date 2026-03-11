Dani Garcia: "Em vaig sentir millor del que esperava en el debut"
El nou basi de l’Hiopos Lleida veu al seu equip "al bon camí" després de competir en la pista del Baskonia
El base Dani Garcia va assegurar que el seu debut amb l’Hiopos Lleida va deixar “sensacions bones” malgrat la derrota en la pista del Baskonia, i va considerar que l’equip és “al bon camí” després de competir durant molts minuts davant d’un dels equips forts de la Lliga.
El jugador de Mataró va admetre que l’estrena va ser “una mica agredolça” pel resultat, encara que va destacar el nivell mostrat per l’equip. “Vam ser a prop al marcador durant molt temps, però no gestionem bé els últims minuts”, va explicar. Garcia va reconèixer que, a nivell personal, va sentir “els nervis típics del debut”, encara que va destacar que “l’equip m’està ajudant moltíssim a integrar-me i em vaig sentir millor del que esperava”.
El base va detallar que Gerard Encuentra li ha demanat “sobretot pressionar en defensa en tota la pista i encomanar agressivitat a l’equip” i a nivell ofensiu “controlar els ritmes i córrer-ne més, que és la nostra filosofia.”
En aquest sentit, va considerar que l’equip va fer un pas endavant en intensitat en el duel davant de Baskonia, encara que creu que encara hi ha marge de millora. “Vam fer un bon partit, però no va ser suficient. Hem d’estar els 40 minuts a màxima intensitat”, va dir.
Sobre el pròxim compromís en la pista del Reial Madrid, líder de la competició, va assegurar que l’objectiu serà competir. “Sabem que és una pista molt difícil, però anirem a donar-ho tot. És bàsquet i mai no se sap”, va apuntar.
Per la seua part, Cameron Krutwig va coincidir que la derrota davant Baskonia va deixar “mal sabor de boca” al vestidor, especialment després d’haver arribat al descans amb avantatge. “Vam fer un bon partit, però no vam poder tancar-lo”, va explicar.
L’interior nord-americà va subratllar, no obstant, que el partit va demostrar que l’equip pot competir a la lliga. “Juguem amb molta passió i energia, sobretot després de tres setmanes sense partit. Hem de construir a partir d’això”, va afirmar.
Krutwig també va valorar positivament l’arribada de Garcia a l’equip. “És un gran tipus i sempre és difícil incorporar-se a meitat de temporada, però ha encaixat molt bé. Ens dona organització i coneix molt bé la lliga”, va assenyalar.
De cara al partit davant el Reial Madrid, el pivot va destacar la qualitat del rival i l’exigència del calendari. “Cada partit és dur i cada vegada queden menys. Madrid és un equip molt talentós, serà difícil guanyar allà”, va indicar.
En el plànol personal, Krutwig va assegurar sentir-se “bé” amb el seu rendiment i disposat a continuar ajudant l’equip a trobar victòries. A més, va restar importància a la possible ratxa negativa. “Els partits són difícils i els rivals són a dalt en la classificació. Només podem sortir a competir i fer-ho el millor possible”, va concloure.