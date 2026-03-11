FUTBOL
El Lleida CF es personarà en el judici contra Albert Esteve per deixar clar que no té responsabilitat en un frau a la Seguretat Social
Segons Marc Torres, l’objectiu és deixar clar que l’entitat actual no ha d’assumir responsabilitats derivades de la gestió anterior
El Lleida CF es personarà com a part en el judici contra Albert Esteve per defensar que l’actual entitat no té responsabilitat penal en la causa per un presumpte frau a la Seguretat Social. El judici està previst per al proper dia 18.
La querella de la Fiscalia i de la Seguretat Social es dirigeix contra Esteve i el Lleida Esportiu per suposades irregularitats en les cotitzacions de treballadors del club entre el 2014 i el 2019.
El Ministeri Públic sol·licita per a l’exdirigent sis anys de presó per un presumpte delicte contra la Seguretat Social, al considerar que s’haurien defraudat 893.455 euros mitjançant irregularitats als contractes de 90 treballadors, entre ells jugadors, tècnics i altres empleats. A banda de la pena de presó, també reclama una multa de 2,68 milions d’euros i la devolució dels diners defraudats.
L’actual Lleida CF intervindrà en el procediment per defensar la seua posició jurídica després dels canvis estructurals que han afectat el club els últims anys. L’adjunt a la presidència de l’entitat, Marc Torres, va explicar que la querella es va presentar abans que es produís la reorganització societària que va donar lloc a una nova entitat. “La querella de Fiscalia i de la Seguretat Social contra Albert Esteve i el Lleida Esportiu és anterior a la fusió. Defensem que la responsabilitat penal no és objecte de successió perquè el club ha complert la normativa”, va assenyalar.
El club va sol·licitar durant la fase d’instrucció poder intervenir en la causa i el jutjat ha acceptat que pugui presentar el seu propi escrit de defensa. Segons Torres, l’objectiu és deixar clar que l’entitat actual no ha d’assumir responsabilitats derivades de la gestió anterior. “El Lleida CF compareixerà com a part perquè volem defensar-nos. Considerem que no tenim responsabilitat penal i menys ara”, va afirmar.
A més, val a destacar que la due diligence encarregada l’any passat –i que va revelar en el seu dia SEGRE–, quan un grup inversor va estudiar assumir la gestió del club, va detectar un possible risc econòmic de 9,1 milions d’euros, dels quals quatre estaven vinculats a possibles responsabilitats penals d’anteriors gestors.