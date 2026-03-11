HOQUEI
La Final Four europea, per quarta vegada a Lleida
El 18 i 19 d’abril i el Llista obrirà les semifinals a les 18.00 davant del Monza
L’Onze de Setembre de Lleida tornarà a acollir, per quarta vegada en nou anys, la Final Four de la WS Europe Cup d’hoquei patins, la segona competició continental que el Lleida Llista ha conquerit en tres ocasions (2018, 2019 –ambdós disputades a Lleida– i 2021). La candidatura presentada conjuntament pel club llistat i la Paeria ha estat l’elegida finalment per la World Skate per allotjar la fase final els dies 18 i 19 del proper mes d’abril, davant de les del Calafell i el Juventude Pacense portuguès. Era la sisena vegada que l’entitat lleidatana i l’ajuntament optaven a ser la seu d’aquesta competició, ja que al marge de les tres que ja havien organitzat (2018, 2019 i 2023), també ho havien demanat el 2021 (es va jugar a Andorra) i l’any passat (a Igualada).
“És una fita inoblidable, fer una altra vegada la Final Four l’any del nostre 75 aniversari és espectacular, no es pot demanar res més”, va assenyalar ahir el president del Lleida Llista, Enric Duch, al cap de poc de fer-se oficial l’elecció.
“Ara, a jugar-la i a veure què passa. Està clar que ens agradaria guanyar-la, però cal ser humil i sabem que és molt difícil. Sabem per experiència que al final aquests títols es decideixen per petits detalls, com ens va passar en les dos primeres edicions que vam jugar. Almenys, el petit detall de jugar a casa ja el tenim”, va asseverar sobre l’esdeveniment.
Duch també es va mostrar convençut que la candidatura lleidatana es va imposar a la resta al ser “la més completa” i que l’oferta econòmica no va ser tan decisiva. “Crec que en la decisió final ha primat més l’experiència que tenim en aquest tipus de competicions i les nostres infraestructures, tant a nivell hoteler com esportiu”, va dir, sense oblidar el fet que el club llistat celebra a l’abril el seu 75 aniversari.
Una festa de l’hoquei
En els propers dies es donaran a conèixer el preu de les entrades per als partits i el dels packs globals, si bé Duch va deixar clar que “volem que sigui una festa de l’hoquei i no seran preus per a res desorbitats”.