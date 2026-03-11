FUTBOL
“El futbol no ha de servir com a canal d’odi”
El porter del Tremp relata els insults racistes que va rebre davant del Verdú
“El futbol no pot servir com a canal d’odi.” Amb aquesta reflexió resumeix el porter del Tremp, Cheikh Diankong, l’episodi que va viure dissabte passat durant el partit davant el Verdú Cercavins. El matx, corresponent al grup 15 de la Tercera Catalana i disputat a Agramunt, va acabar amb victòria local per 2-1, però va quedar marcat pels insults racistes que va rebre el porter visitant des de la grada.
En declaracions a aquest diari, Diankong, de 28 anys i des dels 12 al Tremp, explica que els primers comentaris van arribar pràcticament des de l’inici. “Passaven per darrere de la meua porteria i em deien que era molt dolent, que aquell dia me les marcarien totes. Al principi no em va afectar gaire”, recorda. Segons relata, el grup es va desplaçar després cap a la zona de la banqueta local, on van continuar cridant i colpejant les tanques fins que l’àrbitre els va cridar l’atenció. Tanmateix, quan van tornar a la zona de la porteria, els comentaris van anar a més. “Van tornar i van començar una altra vegada a dir coses. Al final vaig reaccionar i els vaig dir que callessin. A partir d’allà ja em van començar a dir de tot fins al descans”, explica. Va ser llavors quan va decidir comunicar el que succeïa al col·legiat, tal com va quedar reflectit a l’acta. Assegura que va avisar l’àrbitre en diverses ocasions, encara que la seua prioritat era mantenir-se concentrat. “Els meus companys també l’hi van comentar. Però jo volia centrar-me en el partit perquè era important”, afirma. Segons recorda, a la segona meitat els individus van tornar a col·locar-se darrere de la seua porteria per continuar amb els insults.
Des del Verdú es va explicar posteriorment que les persones que van protagonitzar els fets no eren aficionats del club i que s’havien quedat al camp després d’un partit juvenil disputat prèviament. Diankong assegura que desconeix la seua procedència, però que des del principi va percebre que no eren allà pel futbol. “No sé si eren del Verdú o no, però es veia que venien a buscar gresca”, assenyala.
També destaca el suport dels seus companys. “Em deien que estigués tranquil i que no els fes cas, i és el que vaig intentar fer.” Fins i tot en un dels moments clau del partit va trobar una manera de desfogar-se. “Hi va haver un penal en contra nostra i em van dir de tot. Però el vaig parar i ho vaig celebrar. Va ser la meua manera de respondre”, destaca.
Més enllà de l’incident concret, Diankong aprofita per llançar una reflexió sobre el que ocorre en el futbol amateur. “Els insults estan molt normalitzats en aquestes categories i molt poc penalitzats. Moltes vegades ja ni els escoltes”, lamenta. Per això insisteix en la necessitat de canviar aquesta realitat. “Tard o d’hora alguna cosa ha de canviar. El futbol ha de ser un espai per competir i disfrutar, no per insultar algú per com és.”
“El Verdú viu el futbol com una excusa per trobar-se, fer esport i compartir el cap de setmana des del bon joc i el bon fer”, assenyala el comunicat, en el qual també es destaca la voluntat que l’activitat sigui un espai agradable tant per als veïns del municipi com per als visitants.
A més, assegura que ja s’estan prenent mesures per evitar que comportaments així tornin a repetir-se. El Verdú també agraeix l’actitud del Tremp durant la gestió de la situació i destaca que “ambdós clubs van treballar amb serenitat per prioritzar la bona relació i el respecte mutu”.
El Verdú condemna els fets i demana disculpes al porter
El Verdú Cercavins va fer públic un comunicat després dels insults racistes denunciats pel porter del Tremp en el qual condemna el que va succeir, demana disculpes al porter visitant i subratlla que aquest tipus de comportaments “resulten totalment inacceptables”. El club explica que la seua manera d’entendre el futbol es basa en el respecte i la convivència.