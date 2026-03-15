Més d'un terç dels socis del Barça ja han votat en les eleccions a la presidència
En l'última actualització de les 16:30 hores, més de 560 persones han dipositat el seu vot a Lleida
Aquest diumenge s'han celebrat les eleccions a la presidència del FC Barcelona, en les quals Joan Laporta i Víctor Font són els únics candidats.
En la darrera actualització de participació, corresponent a les 16:30 hores, un total de 38.257 socis i sòcies han votat, un 33,41% del cens. Concretament, a la seu de Lleida hi han participat 563 persones. Les urnes tanquen a les 21.00 hores.
Els jugadors del primer equip del Barça està previst que votin entre les 19 i les 19:30 hores, després d'haver guanyat contra el Sevilla 5-1. Però alguns com Eric Garcia, Frenkie De Jong o Joan Garcia encara no poden votar perquè no compleixen amb l'any d'antiguitat.