Andrea Fuentes, a Lleida
Va firmar el seu llibre, va visitar el CN Lleida i va participar en una taula redona
La seleccionadora espanyola de natació artística, Andrea Fuentes (Valls, 7-4-1983, va estar de visita ahir a Lleida, on va participar en diversos actes i va parlar de construir una mentalitat sòlida i equilibrada per gestionar la pressió i confiar en un mateix, a partir del llibre que acaba de llançar Mentalidad, propósito, pasión: Cómo conseguir tus metas disfrutando del proceso, publicat per Espasa.
A primera hora de la tarda va firmar exemplars del llibre a les instal·lacions del CN Lleida, on va impartir un workshop amb les nadadores de la modalitat d’artística del club. Més tard, va participar a la Llotja en una ponència en un acte sota el títol L’esport i els seus valors com a clau de l’èxit, conduït per Sergi Grimau i en el qual hi va haver una taula redona amb la gimnasta Àngela Mora (FEDAC), l’entrenadora de rugbi Irela Arbonés (Inef Lleida), la jugadora d’hoquei Bruna Odina (Llista), el basquetbolista Oriol Paulí (Hiopos Lleida) i l’exatleta i regidor d’Esports Jackson Quiñónez. La jornada va esy organitzada conjuntament per l’AE Ekke, Esport Femení i la Fundació 5H.