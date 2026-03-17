SEGRE

CICLISME

La Hivernal reuneix 400 ciclistes a Cervera

Amb tres categories de competició

La sortida de la prova va tenir lloc des de la Universitat de Cervera. - J. B.

Jordi Bonilla
Publicat per
JORDI BONILLA
CERVERA

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Hivernal de Cervera de BTT va celebrar diumenge passat la 18a edició amb la participació de 440 ciclistes. La prova, organitzada per la Penya Ciclista de Cervera, va tornar a apostar per recorreguts renovats i va discórrer per camins dels termes municipals de Cervera, Ribera d’Ondara i Montoliu de Segarra, amb sortida des de la Universitat.

La jornada va oferir tres recorreguts adaptats a diferents nivells. L’Open, de 27 quilòmetres i 550 metres de desnivell acumulat; el Rally, amb 45 quilòmetres i 950 metres de desnivell, i el Marathon, el més exigent, amb 65 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell. Com ja va passar en l’edició anterior, la modalitat Rally va tornar a formar part de la Copa BTT Catalunya Central, circuit que reuneix sis proves al llarg de la temporada. En l’apartat esportiu, Ricardo Pio i Yolanda Caracuel es van emportar la victòria en la categoria Open. En Rally, els triomfs van ser per a Guillem Muñoz i Noemí Moreno. En la distància Marathon es van imposar Edgar Aránega i Anna Belló, completant així el palmarès d’aquesta edició.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking