CICLISME
La Hivernal reuneix 400 ciclistes a Cervera
Amb tres categories de competició
La Hivernal de Cervera de BTT va celebrar diumenge passat la 18a edició amb la participació de 440 ciclistes. La prova, organitzada per la Penya Ciclista de Cervera, va tornar a apostar per recorreguts renovats i va discórrer per camins dels termes municipals de Cervera, Ribera d’Ondara i Montoliu de Segarra, amb sortida des de la Universitat.
La jornada va oferir tres recorreguts adaptats a diferents nivells. L’Open, de 27 quilòmetres i 550 metres de desnivell acumulat; el Rally, amb 45 quilòmetres i 950 metres de desnivell, i el Marathon, el més exigent, amb 65 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell. Com ja va passar en l’edició anterior, la modalitat Rally va tornar a formar part de la Copa BTT Catalunya Central, circuit que reuneix sis proves al llarg de la temporada. En l’apartat esportiu, Ricardo Pio i Yolanda Caracuel es van emportar la victòria en la categoria Open. En Rally, els triomfs van ser per a Guillem Muñoz i Noemí Moreno. En la distància Marathon es van imposar Edgar Aránega i Anna Belló, completant així el palmarès d’aquesta edició.