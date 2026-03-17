RUGBI
L’Inef Lleida es jugarà l’ascens a categoria estatal
Té assegurat el play-off, amb el factor camp a favor en semifinals
El primer equip masculí de l’Inef Lleida està firmant una magnífica temporada a la Divisió d’Honor Catalana, categoria en la qual és un acabat d’ascendir, i ho ha ratificat assegurant la disputa del play-off d’ascens a categoria estatal, la Divisió d’Honor B, que juguen els quatre primers classificats.
L’equip lleidatà es va assegurar la presència en la promoció a la tercera màxima categoria en la jornada 15 i aquest cap de setmana va superar el Químic, el seu perseguidor a la taula (38-23), per ratificar una segona posició final en la penúltima jornada, que li assegura disputar les semifinals del play-off a casa.
La primera eliminatòria per lluitar per l’ascens serà el 12 d’abril a la Caparrella, tot i que encara ha de conèixer el rival, el tercer classificat, que es coneixerà en l’última jornada, aquest cap de setmana, amb tres aspirants. Qui parteix amb avantatge és el mateix Químic, actualment tercer. Quart, però encara amb opcions, és el CEU, rival dels lleidatans aquest dissabte, amb la necessitat de sumar perquè el Tarragona, cinquè, encara aspira a una de les places de play-off.
L’Inef afrontarà el tram decisiu en una forma excepcional, a causa que encadena sis victòries i, des de la jornada 2, tan sols ha perdut un partit i va ser contra el Gòtics, el líder. Malgrat que l’objectiu és “arribar a la final del play-off”, el tècnic dels lleidatans, Fredy Joven, reconeix que l’ascens seria difícil d’assumir. “No volem ser un equip ascensor. La categoria estatal és molt més cara i de vegades el nivell és més elevat a Divisió d’Honor Catalana. Si ho aconseguim, ja plantejarem què fem, perquè segur que tenim baixes i ho hem d’estudiar.”
El tècnic va destacar que “aquesta temporada hem fet una plantilla totalment nova i ho vam pagar perdent els dos primers partits, però ràpidament vam ajustar les peces i anem volant”. “Sent tot just ascendits, volíem lluitar pel play-off, però no esperàvem quedar tan amunt”, afegeix el tècnic, que destaca la capacitat ofensiva de l’equip, aspecte en el qual lidera clarament la classificació, amb 594 punts a favor i 91 assajos, pels 540 i 83 que té el Tarragona, segon en aquest rànquing.