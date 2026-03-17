L'atleta lleidatana Mariona Armero: “Somio amb anar a uns Jocs”
Assegura que segueix sorpresa després de batre el rècord d’Espanya en 200 metres en pista coberta. L’atleta lleidatana es postula com una de les futures promeses internacionals
Mariona Armero (Lleida, 14-4-2009) és història viva de l’atletisme i ha posat el nom de Lleida a dalt de tot del panorama atlètic espanyol després d’establir un rècord d’Espanya en els Estatals sub-18 de pista coberta. A Antequera (Màlaga), Armero no va tenir rival i amb una marca de 23.64 va aconseguir el millor registre europeu del 2026, el quart del món i el setè de tota la història en la categoria, consagrant-se com una de les atletes amb més futur del panorama internacional. Una velocista que sempre ha estat lligada al Lleida UA i té un somni: “Arribar a uns Jocs Olímpics o als Mundials.”
La lleidatana persegueix aquest objectiu sense obsessió, sabent que “encara queda molt lluny”, i està centrada en el present. A continuar entrenant després de coronar-se campiona d’Espanya en els 200 metres en pista coberta i, amb tan sols 16 anys, polvoritzar els rècords de la prova en la categoria sub-18 i sub-20, els dos en possessió de Jaël Bestué. La prova va ser breu. Només va durar 23.64 segons per a la lleidatana que, malgrat haver vist la seua marca reflectida en l’electrònic, continua sense creure-s’ho del tot. “Quan vaig veure el resultat em vaig quedar molt sorpresa, però també satisfeta per haver aconseguit bons resultats després d’un cap de setmana de molts nervis”, remarca.
Malgrat la seua sorpresa, el resultat és la conseqüència de molts anys dedicats a l’atletisme. Incomptables jornades a les Basses, on ahir rebia la felicitació de tothom i on ha forjat el seu camí. “Vaig començar als nou anys i porto tota la vida dedicada al Lleida UA, on vaig començar amb jocs i després vaig passar a entrenaments de salt i velocitat”, explica Armero. Pel camí fins a la recent gesta, la lleidatana s’ha proclamat campiona d’Espanya sub-14 de triatló, campiona sub-16 dels 300 metres i bicampiona sub-18 en els 200. En aquesta línia, el seu tècnic des dels 9 anys, Tatan Vidal, apunta que la clau està “en la constància, patir i ser aquí cada tarda”. A més, per al preparador lleidatà, la gesta de la Mariona “és una satisfacció enorme. Els rècords no són mai l’objectiu, però sí una conseqüència del seu talent i sacrifici”.
Armero té un somni: poder arribar a uns Jocs Olímpics, i el seu tècnic la veu capaç de fer-ho. “Té futur i pot arribar a aconseguir-ho, però hi ha molts factors que poden influir-hi”, apunta Vidal. En el fons, els dos estan centrats a continuar treballant, “per poder anar als campionats d’Espanya i els Europeus”, segons Armero, i deixar els somnis per al futur, que ja s’encarregarà de decidir.