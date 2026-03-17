FUTBOL
El lleidatà Jaume Rius guanya la Copa francesa amb el Lió
Forma part de l’staff de l’exentrenador blaugrana Jonathan Giráldez
L’Olympique Lyonnais femení, en l’staff tècnic del qual figura el lleidatà Jaume Joan Rius, va conquerir la primera edició de la Copa de la Lliga francesa (LFFP) després d’imposar-se per 0-1 al PSG dissabte a Abidjan (Costa d’Ivori). El partit, disputat a l’Stade Félix Houphouët-Boigny davant de 27.900 espectadors, va coronar al conjunt lionès com a primer campió d’un torneig creat per projectar el futbol femení francès en l’àmbit internacional.
Jaume Joan Rius (les Borges Blanques, 1984), que és un dels tres assistents de l’exentrenador del Barça Jonathan Giráldez, va destacar en declaracions a SEGRE l’ambient viscut a Costa d’Ivori. “Hi havia moltíssim ambient; el públic africà viu el futbol amb una passió enorme”, va dir. Rius va considerar que el marcador va ser fins i tot curt. “Va ser un 1-0, però vam dominar el partit; el PSG pràcticament no va generar perill”. Per al tècnic lleidatà, el triomf té, a més, un valor especial: “És el primer títol de la història d’aquesta competició”. Més enllà del futbol, el viatge va deixar també una vivència personal enriquidora. “Vam anar a treballar, però vam poder sortir un parell d’hores de l’hotel i veure els mercats locals. Conèixer la realitat del país va ser molt interessant”, va explicar Rius, que va resumir l’estada a Àfrica com “una experiència molt positiva”.
La trajectòria de Rius s’ha construït a partir de la constància i la capacitat d’adaptació en diferents contextos del futbol formatiu i professional. Va iniciar la seua carrera al CF Borges i a l’Escola Comarcal de Futbol Garrigues. Va entrenar després la base de la UE Lleida i al Lleida Esportiu, a més de les seleccions catalanes, on va tenir sota la seua direcció Lamine Yamal. El salt a l’àmbit internacional va arribar posteriorment, quan es va incorporar com a segon entrenador de la selecció femenina d’Ucraïna al costat del tècnic lleidatà Lluís Cortés.