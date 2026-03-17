“Seran els millors anys de les nostres vides”
Laporta diu que el resultat electoral “tan contundent ens farà imparables”
El president del FC Barcelona Joan Laporta va assegurar, després de ser reelegit amb un 68,18% dels vots davant l’empresari Víctor Font, que el resultat dels comicis és “contundent” i els dona “tanta força” que els farà “imparables”.
Laporta, que va pujar al faristol de l’auditori acompanyat per tots els membres de la seua futura junta directiva, va destacar que és “un suport a l’obra feta” que els dona “força” per continuar amb el seu projecte d’acabar l’Spotify Camp Nou, començar la construcció del Palau Blaugrana i “enfortir al primer equip” amb Hansi Flick a la banqueta i Anderson Luis de Souza Deco als despatxos.
“En aquestes eleccions hi ha hagut una candidatura que presentava una proposta de confrontació i divisió, i els socis han votat la nostra proposta amb una majoria molt àmplia que tots junts defensem el Barça contra tot i contra tothom”, va comentar el president electe.
Laporta va començar el discurs agraint a “aquest club meravellós que els seus socis voten per decidir qui serà el president i la seua ajunta directiva”, una cosa que va qualificar com a “única al món”.
“Som un club que vota, els socis s’han desplaçat un dia espectacular, ha estat una festa de la democràcia, de civisme i una exaltació de barcelonisme”, va dir Laporta, que va elogiar Flick i Deco per haver participat en els comicis.
També va tenir unes paraules per al seu contrincant, Víctor Font, que no va esmentar directament. “M’agradaria fer una referència a la candidatura contrincant, liderada pel candidat de Nosaltres, que també ha permès que aquests comicis fossin una festa del barcelonisme. Un aplaudiment per a ells també”, va afegir. “És un resultat contundent, que ens dona tanta força que ens fa imparables, no ens pararà ningú. Seran els millors anys de les nostres vides”, va concloure Laporta.
Després de la seua clara victòria, Laporta va concedir de matinada a TV3 una entrevista en la qual ja va anticipar que estaven mirant la manera de “cohabitar” amb el seu vicepresident Rafael Yuste, qui, per estatuts, serà la primera representació oficial del club fins a l’1 de juliol quan es farà efectiu el traspàs de poders.
El Barça lluirà una tipografia inclusiva
Demà al partit de tornada dels vuitens de final de la Champions League contra el Newcastle els jugadors blaugrana lluiran una tipografia dissenyada per Anna Vives, en una iniciativa impulsada per la Fundació FC Barcelona amb la col·laboració de la UEFA Foundation i la Fundació Itinerarium.
Deco ja negocia la renovació de Flick
El director esportiu del FC Barcelona Deco ja negocia l’ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick, que acaba el 2027, va avançar Sport. Dissabte Deco es va reunir amb l’agent de Flick, l’israelià Pini Zahavi, i aquest ho va fer ahir amb l’entrenador alemany. Barça i Flick ja van comentar en el seu dia que aparcaven les negociacions fins passades les eleccions.
Entre 70 i 950 € per veure la final de la Champions
Les entrades per a la final de la Lliga de Campions, que es disputarà el 30 de maig a Budapest (Hongria), sortiran a la venda amb un preu d’entre 70, en el cas de les que es venguin a través dels clubs classificats, i 950 euros, segons la UEFA. El Puskas Arena de Budapest té una capacitat de 61.400 espectadors, i 39.000 d’aquests seients sortiran a la venda. Cada club finalista rebrà 17.200 entrades, totes de 70 euros.
El City intentarà avui remuntar al Madrid
El Reial Madrid visita el Manchester City avui (21.00) en la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, duel en el qual els blancs defensaran l’àmplia renda de tres gols (3-0) aconseguida en la seua exhibició en l’anada, a més amb la possibilitat de comptar amb Kylian Mbappé, mentre el conjunt anglès apel·la a la força de l’Etihad Stadium davant d’un impossible després d’una jornada domèstica negativa.
El Rayo salva un punt en l’afegit (1-1)
Un gol en el temps afegit de Ciss va donar un punt al Rayo Vallecano contra el Llevant (1-1), que va veure esfumar-se una victòria que va tenir a la mà i després que els madrilenys juguessin gairebé tota la segona part amb deu per l’expulsió de Mendy.