La Trail Les Peülles espera una participació de 350 atletes
La 12a Marxa-Trail Les Peülles Memorial Lluís Garrofé se celebrarà el 22 de març a les Avellanes i Santa Linya amb dos recorreguts, d’11 i 32 quilòmetres, i una participació prevista d’uns 350 atletes. La prova, presentada ahir a la diputació de Lleida, recorrerà Tartareu, les Avellanes, Santa Linya i Vilanova de la Sal. La sortida serà des de la pista poliesportiva de les Avellanes a les 8.00 per a la distància llarga i a les 9.00 per a la curta.