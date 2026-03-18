Duel per a la salvació
L’AEM necessita, almenys, puntuar contra el Betis per sortir de la zona de descens. El tècnic aemista, Rubén López, va assegurar que l’equip arriba “en el millor moment de la temporada”
L’AEM té avui (18.00/Lleida En Joc) una oportunitat d’or per sortir del descens davant del Betis, un rival directe per la permanència. És l’hora de la veritat. L’ocasió perfecta per deixar enrere la zona roja de la taula, en la qual les lleidatanes han estat 19 de les 21 jornades de Primera RFEF, i començar a mirar cap amunt.
El conjunt lleidatà afronta contra el Betis el partit ajornat corresponent a la jornada 17. Un xoc que semblava maleït després que l’equip aemista es veiés obligat a replantejar-se fins a dos vegades el desplaçament a Sevilla. Primer, per la cancel·lació dels bitllets de tren, per part de Renfe, després de l’accident d’Adamuz i el mal temps a Andalusia. Després, per l’ajornament definitiu del xoc, per part de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), a causa de la meteorologia adversa.
Més d’un mes després de la data inicial, el partit es disputarà en una jornada intersetmanal en què l’AEM arribarà llançat després d’aconseguir un triomf vital davant de l’Europa (1-0) diumenge passat i amb l’objectiu de puntuar per deixar enrere el descens. La victòria, segons el tècnic de l’equip, Rubén López, “va ser una injecció d’energia” i les seues jugadores visitaran la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo “en el millor moment de la temporada”. Després d’imposar-se amb molta solvència en el derbi català, l’AEM és onzè classificat amb 23 punts i un partit menys que el Cacereño, equip que marca la salvació amb els mateixos punts. Per la seua part, el Betis arriba després de guanyar per 3-1 el conjunt extremeny. Les verd-i-blanques van trencar una sequera sense guanyar de sis partits i es van col·locar, amb 19 punts, una plaça al darrere de l’AEM a la taula. El partit serà clau perquè les lleidatanes guanyin l’average, en contra després del 0-1 de la primera volta, i deixar el Betis a set punts. Malgrat el poc temps de descans entre el seu últim partit i el Betis, López va assegurar que l’equip viatjarà a Sevilla “amb moltíssimes ganes”. “Contra l’Europa vam poder dosificar algunes jugadores. Serà un matx molt difícil, però si fem les coses bé podrem guanyar”, va afegir.
Per preparar a consciència el duel davant del Betis a la Rafael Gordillo, que compta amb un terreny de joc de gespa natural, el conjunt del Secà de Sant Pere es va entrenar ahir al Camp d’Esports, on van ultimar els detalls abans de volar aquesta matinada cap a Sevilla.
Per al partit d’avui, l’AEM no podrà comptar amb María Amaya, Paula Rojas i Laura Fernández, les tres jugadores de baixa per una lesió de llarga durada, i Noe Fernández és dubte (vegeu el desglossament).
Noe, dubte per al partit amb el Betis després de veure la cinquena groga
Noe Fernández va firmar una actuació d’escàndol en la victòria de l’AEM davant de l’Europa per 1-0. Tot i així, la centrecampista asturiana, que va portar el braçalet de capitana per l’absència d’Inés, va veure la cinquena cartolina groga al minut 37 i la seua presència en el xoc amb el Betis és tota una incògnita, ja que la resolució de les sancions no es publiquen fins avui a la tarda. D’aquesta manera, des del club lleidatà esperen conèixer una resolució que serà clau per saber si Noe podrà jugar davant del Betis. Si la RFEF publica la sanció abans de les 18.00 de la tarda, compliria el seu partit de sanció contra el Betis, si no, ho farà diumenge en la visita a l’Atlètic B.
La juvenil de l’AEM Abril Castell, convocada amb Catalunya sub-16
Abril Castell, jugadora del juvenil A femení de l’AEM, va ser convocada ahir amb la selecció catalana sub-16 per disputar la Fase Final del Campionat d’Espanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Ciudad Deportiva de Torrevieja, a Alacant. L’equip entrenat per la vigatana Anna Ponce afronta un cap de setmana exigent en què divendres jugaran (12.30) l’últim partit de la primera fase davant d’Astúries i, després d’haver aconseguit un ple de victòries en la fase de grups, dissabte jugaran les semifinals. En el cas de superar-les, Catalunya, amb la lleidatana Abril Castell entre les files, jugaria la final de l’Estatal sub-16.