AUTOMOBILISME
Jesús Jiménez, al top 6
El lleidatà debuta en Rally2, la categoria reina estatal, acabant 6è a Llorca. El premi era córrer una carrera després de guanyar en Rally3 i, al final, farà les 6
El pilot lleidatà Jesús Jiménez, juntament amb el seu copilot Eduard Ferrán, va firmar un notable sisè lloc en el Ral·li Terres Altes de Llorca, primera cita del CERT-Rallycar 2026 disputada el cap de setmana passat, el qual va suposar a més una estrena molt positiva amb el Ford Fiesta Rally2. La dupla va aconseguir situar-se a les portes del top 5 en una prova amb 22 vehicles a la sortida, confirmant una ràpida adaptació a la categoria reina de l’Estatal de Terra.
El mateix Jiménez reconeixia que el projecte es va tancar pràcticament a última hora. “A falta de quinze dies per a la primera carrera del campionat encara no teníem lligat el projecte i hem anat bastant atabalats”, explicava després de la prova murciana. L’impuls definitiu va arribar gràcies al premi aconseguit la temporada passada.
“Vam guanyar juntament amb Nacho Paz la Past Rally3 Trophy Iberia 2025 i el premi era córrer una carrera amb un Rally2. A partir d’aquí hem pogut tancar el campionat de sis proves de l’Estatal”, detallava el pilot lleidatà.
Malgrat l’escàs marge de preparació, l’adaptació al cotxe i al ritme de la categoria va ser immediata. “La sorpresa ha estat que ens hem adaptat molt ràpid en la primera cursa i ja estàvem entre els primers a la classificació, i hem acabat sisens aquí a Llorca”, destacava.
Amb el projecte ja encarrilat, l’objectiu passa ara per consolidar-se entre els protagonistes del campionat. “Estem a la categoria reina de l’Estatal i intentarem estar tan amunt com sigui possible. En tenim moltes ganes i estem molt il·lusionats”, afirmava. Fins i tot mira més lluny a mesura que avanci la temporada.
“Ha costat tancar el campionat, però ara volem intentar lluitar pel podi o fins i tot per guanyar. Anirem veient com evoluciona tot”, concloïa. Jiménez fa dos anys seguits que guanya campionats d’Espanya, el 2024 el de dos rodes motrius i el 2025 el de Rally3.
En l’aspecte esportiu, el Ral·li Terres Altes de Llorca va deixar un final molt disputat a la segona meitat de la competició, que van acabar coronant els russos Alexander Semenov i Alexey Ignatov com a primers líders del CERT-Rallycar 2026.
El CERT-Rallycar tornarà els pròxims 1 i 2 de maig amb motiu del Ral·li Ciutat de Pozoblanco (Còrdova), segona cita del campionat nacional de terra.