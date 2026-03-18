L'AEM empata a Sevilla amb polèmica arbitral i surt del descens (2-2)
Les lleidatanes s'han avançat dues vegades al marcador amb gols d'Adama Congo i Silvia Peñalver, però un penal dubtós ha permès l'empat final
L'AEM ha empatat 2-2 contra el Reial Betis a la CD Rafael Gordillo en un partit marcat per la polèmica arbitral. Les lleidatanes s'han avançat dues vegades al marcador amb gols d'Adama Congo i Silvia Peñalver, però les sevillanes han igualat el xoc amb dianes de Montilla i Marina Sánchez des del punt de penal en una acció controvertida al minut 69.
El duel ha arrencat amb molta efectivitat ofensiva per part dels dos conjunts. Al minut 19, Adama Congo ha obert el marcador amb un golàs per l'escaire que avançava les visitants. La rèplica local ha arribat ràpidament quan, al minut 30, Montilla ha aprofitat el refús d'un xut previ al travesser de Carla per establir l'1-1. Només dos minuts després, Silvia Peñalver ha tornat a posar per davant l'AEM amb un gol de cap després d'una acció a pilota aturada des del córner, demostrant l'estratègia de l'equip de Rubén López en aquestes jugades.
La primera meitat ha deixat també tres targetes grogues per les jugadores de l'AEM: Laura Blasco al minut 29, que no podrà disputar el proper partit, i Honoka al 45+3 després de tallar una contra. Aquest últim canvi estratègic ha portat Rubén López a substituir Honoka per Maria Lara a l'inici de la represa.
La segona part ha estat marcada pel domini territorial del Reial Betis, que ha assetjat la porteria defensada per Lucía Alba. Al minut 54, un xut de Carla ha estavellat al travesser, i dos minuts després, la guardameta lleidatana ha hagut d'intervenir amb bones aturades per evitar l'empat en dues accions de córner consecutives.
El moment més polèmic del partit ha arribat al minut 69, quan l'àrbitre ha assenyalat un penal molt dubtós sobre Paula Ransanz. Marina Sánchez ha transformat la pena màxima per establir el definitiu 2-2. Prèviament, al minut 64, Congo havia deixat el terreny de joc substituïda per De la Fuente, mentre que les locals havien fet entrar Lucía per Jasmin al minut 65.
Els darrers minuts han mantingut l'emoció amb ocasions per tots dos equips. Al minut 78, Lucía Alba ha tornat a demostrar la seva qualitat amb una gran aturada estirant-se a mitja altura. L'AEM ha acumulat fins a sis targetes grogues durant el partit, amb les de Congo (minut 55), Maria Lara (67), Inés Faddi, la capitana (87), sumant-se a les de la primera meitat.
Rubén López ha fet els seus últims canvis amb l'entrada d'Anafer per Evelyn al minut 76 i Ari Bosch per Loba al 83. Per la seva banda, el Betis ha mogut també la banqueta amb Gálvez i Salado entrant per Montilla i Manchón (minut 76), i Sierra substituint Daniela al 89. El punt obtingut treu a l'AEM de la zona de descens després de moltes setmanes.