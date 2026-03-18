La Pera Run reunirà 500 atletes el dia 22
La Pera Run d’Albatàrrec afronta la tercera edició amb un rècord de participació i les places completament esgotades. Fins a 500 inscrits se citaran el 22 de març vinent a la localitat del Segrià per disputar una prova atlètica que comptarà amb dos recorreguts de 10 i 6 quilòmetres i presenta una novetat: La Pereta Run, una carrera infantil de 100 metres que es disputarà abans de la carrera i la caminada d’adults. Aquesta prova està destinada als nens i nenes i no requerirà inscripció prèvia, amb l’objectiu de fomentar la participació familiar i atansar l’esport als més joves.
La prova, organitzada per l’Associació Esportiva d’Albatàrrec i l’ajuntament, tornarà després que l’any passat, en la segona edició, s’hagués d’anul·lar a causa de les fortes pluges que van afectar el cap de setmana en què s’havia de celebrar.