Tàrrega prepara la jornada del Dia de l’Activitat Física i la Salut
L’ajuntament de Tàrrega prepara per al 12 d’abril la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física i la Salut, amb una jornada matinal al Parc Esportiu i la participació d’una vintena d’entitats. El programa inclourà una caminada, orientació, pilates i exhibicions esportives, a més de tallers i activitats familiars. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar hàbits saludables i la pràctica de l’exercici entre la ciutadania.