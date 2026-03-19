La sentència del judici contra Albert Esteve pot alleujar de forma decisiva la càrrega del Lleida CF
Com pot afectar al Lleida CF el sentit de la sentència del judici contra Albert Esteve? D’entrada, al retirar les acusacions contra les dos entitats, el Lleida Esportiu i el Lleida Ponent CF com a successor, ja no hi ha crèdit contingent en desaparèixer l’amenaça de multa de 2,4 milions d’euros.
I si, a més, es reduïssin a 335.000 euros com va fixar el pèrit judicial els gairebé 829.000 que l’acusació sosté que es van defraudar a la Seguretat Social, el deute del club tindria una rebaixa considerable de cara a la seua situació concursal.
A més, quan la due diligence va detectar un possible risc econòmic de 9,1 milions d’euros, 4 milions estaven vinculats a possibles responsabilitats penals.
José Carlos Monge