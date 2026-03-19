FUTBOL
Un punt suficient
L’AEM empata a casa del Betis i surt del descens a falta de cinc jornades. Les lleidatanes guanyaven per 1-2 al descans, però un penal inexistent a favor de les locals va evitar la seua victòria a Sevilla
No va ser el resultat esperat, més encara per com va transcórrer la primera part, però l’AEM va aconseguir ahir el seu principal objectiu: sortir del descens. Les lleidatanes van empatar amb el Betis (2-2) en un partit ajornat respectiu a la jornada 18 i que va estar marcat per un penal inexistent en contra, que va suposar l’empat a dos, i el desgast físic després del duel de diumenge davant de l’Europa (1-0). Les de Rubén López van disputar dos parts diferenciades. A la primera, van ser l’equip dominant i van culminar la seua actuació amb els gols de Congo i Sílvia Peñalver. A la segona, en canvi, el Betis es va aprofitar del cansament d’un equip que va viatjar de matinada i tan sols va tenir dos dies de descans des del darrer partit, igualant el marcador amb un penal més que dubtós que va ser definitiu. Les lleidatanes es van quedar amb la mel als llavis. Totes volien guanyar. Totes s’ho van deixar tot a Sevilla, però l’objectiu es va complir. L’AEM va sumar un punt clau que el treu del descens per tercera vegada aquest curs i el deixa en desena posició, amb 24 punts, un per sobre del Cacereño, a falta de cinc partits, mentre que el Betis encara es manté en la lluita per salvar-se, amb 20 punts després d’un empat que va salvar els mobles per a les andaluses. Sota l’intens sol de Sevilla, l’AEM va saltar al terreny de joc amb variacions. La més important, el canvi de Honoka per Noe, que finalment no va poder jugar després de veure la cinquena cartolina davant l’Europa. Les lleidatanes van prendre el control ràpidament i al minut 2 Evelyn va avisar per primera vegada. Va tirar una falta molt llunyana que va botar davant la portera del Betis i a punt va estar de costar-li un ensurt. Tot i així, les andaluses van reaccionar i van començar a controlar la possessió. Les de Marco Tamarit controlaven el joc, però al minut 20, Congo els va destrossar el pla d’una canonada amb l’esquerra. La de Burkina Faso es va estrenar amb el conjunt lleidatà i ho va fer amb un golàs per tot l’escaire que va aixecar tota la banqueta i va deixar mut el públic verd-i-blanc (0-1). Tanta va ser la incredulitat que el Betis va empatar quan les lleidatanes encara pensaven en el gol. Al 30, després d’una falta, Santaliestra es va treure un xut que va impactar al travesser i Montilla, molt sola dins de l’àrea, va aprofitar el rebot per empatar (1-1). El cop va ser dur, però va durar poc. Menys fins i tot que el 0-1, ja que al 32’, Ransanz va servir un córner que Peñalver va enviar al fons de la porteria amb un imponent cop de cap. De nou, la pilota aturada era clau. De nou, l’estratègia donava vida al conjunt del Segrià, que se’n va anar guanyant al descans (1-2).
A la represa, el cansament va fer efecte. El Betis va sortir amb tot contra un AEM minvat físicament que intentava mantenir el resultat. La més clara la va tenir una Santaliestra que, de nou, va tornar a enviar un míssil al travesser. L’AEM patia, però entre la traça de Sílvia i Vero i les magistrals parades de Lucía Alba l’equip continuava a la superfície, lluitant per un objectiu que es va veure enfonsat al 70’ quan l’àrbitra, Noelia Badía, es va inventar un penal de Ransanz sobre Menchón. La de Reus amb prou feines va tocar a l’atacant verd-i-blanca, que va forçar una pena màxima que va materialitzar Marina Sánchez (2-2). Amb l’empat se li van acabar les forces a un AEM que la va tenir al 75’ amb un cop de cap d’Inés que Vizoso va desviar a córner. Allà es van acabar les oportunitats per al conjunt lleidatà, que en els últims minuts es va dedicar a resistir. El tècnic aemista, Rubén López, va fer entrar Anafer i Ari Bosch, que va debutar en Lliga aquesta temporada, per lluitar un punt que va permetre sortir del descens i, malgrat no aconseguir el millor resultat, mirar la permanència una mica més de prop.