Una tesi qüestiona entrenar el porter per separat
A càrrec de Pedro Puigserver, alumne d’INEFC Lleida i entrenador a l’Aràbia
Integrar el porter als entrenaments col·lectius i a situacions reals de joc millora el seu rendiment i la seua capacitat de decisió. Aquesta és una de les principals conclusions de la tesi doctoral defensada a la Universitat de Lleida per l’investigador Pedro Puigserver Bennassar, que aplica aquests coneixements en l’àmbit professional com a entrenador de porters al club Al-Ittihad, a l’Aràbia Saudita.
L’estudi, titulat El porter de futbol: una anàlisi multidimensional de la conducta motriu en competició, planteja que el rendiment del porter depèn de la interacció entre factors físics, cognitius, emocionals i relacionals, i no només del resultat final de les seues intervencions.
Desenvolupada a l’INEFC sota la direcció de Pere Lavega i Jorge Serna, la investigació analitza la presa de decisions de porters al llarg d’una temporada completa, avaluant-ne l’ajustament al model tàctic de l’entrenador.
Els resultats mostren que les decisions alineades amb la lògica estratègica de l’equip tenen més probabilitat d’èxit. Tanmateix, l’estudi també evidencia que en situacions d’alta exigència física augmenta la probabilitat d’error, al dificultar-se la capacitat de mantenir decisions ajustades. A més, la tesi incorpora entrevistes amb porters que permeten comprendre el significat de les seues accions. Aquesta aproximació permet anar més enllà de l’anàlisi purament observable i endinsar-se en el significat de la conducta motriu, entesa com l’acció amb intenció i context. Així, la tesi combina dades quantitatives –registres de GPS sobre esforç físic– amb informació procedent de les reflexions dels jugadors.
Entre les seues conclusions, el treball també qüestiona la tradicional separació del porter respecte a la resta de l’equip en els entrenaments. Al seu lloc, proposa una preparació integrada, en què el porter treballi en situacions reals de joc i en coordinació amb el model tàctic de l’entrenador.
El tribunal, presidit per José Ignacio Alonso Roque i amb Maria Cadens Roca i Miguel Pic Aguilar com a membres, va posar al treball la qualificació d’excel·lent.