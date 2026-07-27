VOLEIBOL
Herrera seguirà un any més al Balàfia Volei
El Rodi Balàfia Vòlei comptarà una temporada més amb el jugador veneçolà Eddy Herrera, que ha renovat amb l’entitat lleidatana per formar part de la plantilla que competirà aquesta temporada a Superlliga 2.
Herrera, de 43 anys, jugarà la seua setena campanya consecutiva amb el club per continuar aportant el seu talent ofensiu a l’equip. A més, assumirà les funcions de segon entrenador per formar part de l’staff tècnic dirigit per Manu Blanco.
Eddy Herrera, que ha estat internacional amb la selecció de Veneçuela, compta amb una trajectòria esportiva destacada i ha disputat part de la seua carrera a les màximes categories de França, Estònia, Colòmbia o Finlàndia, on va guanyar la Lliga i la Copa i va ser reconegut com a millor jugador de la competició (2007 i 2009).