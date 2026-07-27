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AUTOMOBILISME

Mari Boya, amb bon ritme, acaba quinzè

El pilot de Les sortia des de l’última posició de la graella per una sanció

Mari Boya durant el Gran Premi d’Hongria. - EFE

Mari Boya durant el Gran Premi d’Hongria. - EFE

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El pilot de Fórmula 2 de Les, Mari Boya, va tancar ahir el Gran Premi d’Hongria amb una quinzena posició en la cursa llarga i afronta l’aturada d’estiu en la vintena posició de la classificació general, amb un total de 12 punts. El primer a completar les 37 voltes de diumenge va ser el mexicà Noel León, seguit del poleman Kush Maini, amb el brasiler Rafael Camara al tercer esglaó.

Boya, que partia des del fons de la graella, va protagonitzar una espectacular sortida a l’avançar dos pilots en els primers metres, fet que li va permetre situar-se dinovè malgrat portar els pneumàtics durs. Durant la carrera va mantenir un bon ritme, va evitar errors i va anar guanyant posicions fins a travessar la meta en quinzena posició, al davant del seu company d’equip, Sebastián Montoya, que havia arrancat desè.

Malgrat que no va aconseguir puntuar a Hungaroring, el balanç del cap de setmana és positiu pel que fa a sensacions. Des de les millores introduïdes per l’equip i enginyers després de diversos canvis al monoplaça, Boya va fer un pas endavant en ritme de carrera, una evolució que també es va veure reflectit en els seus resultats a la classificació.

Tot i així, des del seu equip van lamentar els problemes de frens que el pilot va patir els divendres tant a l’Hungaroring com a Spa-Francorchamps, i que van condicionar el seu rendiment en els entrenaments lliures i, sobretot, en la sessió de classificació.

De fet, divendres passat, a Hongria, Boya va tenir un accident durant l’única sessió de lliures i va impactar contra el mur de protecció, la qual cosa va limitar la preparació. Ja en la sessió que definia la graella, el pilot de Les va veure com li anul·laven una volta per excedir els límits de velocitat i va quedar relegat a l’última posició de sortida.

Ara Mari Boya tindrà temps per carregar piles fins al Gran Premi de Monza (Itàlia), que se celebrarà del 4 al 6 de setembre.

Norris aconsegueix el primer triomf de la temporada

Lando Norris (McLaren) va aconseguir ahir la victòria en la carrera del Gran Premi d’Hongria, al davant del neerlandès Max Verstappen i del líder del campionat, l’italià Kimi Antonelli, mentre que els espanyols Fernando Alonso i Carlos Sainz van acabar catorzè i divuitè, respectivament. Norris, vigent campió del món, va celebrar el seu primer triomf de l’any just abans de l’aturada estiuenca, tot després d’una cursa sòlida en la qual l’alegria a McLaren no va poder ser total per un problema a la caixa de canvis de l’australià Oscar Piastri quan lluitava amb el seu company per la victòria. La creu va ser per a Ferrari, que en un circuit en el qual es presentava com el cotxe més ràpid no va ser capaç de ficar cap dels seus dos monoplaces al podi. Hamilton va creuar la meta quart, malgrat que va perdre la posició amb el seu company, el monegasc Charles Leclerc, per superar el límit de velocitat al pitlane.

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