AUTOMOBILISME
Mari Boya, amb bon ritme, acaba quinzè
El pilot de Les sortia des de l’última posició de la graella per una sanció
El pilot de Fórmula 2 de Les, Mari Boya, va tancar ahir el Gran Premi d’Hongria amb una quinzena posició en la cursa llarga i afronta l’aturada d’estiu en la vintena posició de la classificació general, amb un total de 12 punts. El primer a completar les 37 voltes de diumenge va ser el mexicà Noel León, seguit del poleman Kush Maini, amb el brasiler Rafael Camara al tercer esglaó.
Boya, que partia des del fons de la graella, va protagonitzar una espectacular sortida a l’avançar dos pilots en els primers metres, fet que li va permetre situar-se dinovè malgrat portar els pneumàtics durs. Durant la carrera va mantenir un bon ritme, va evitar errors i va anar guanyant posicions fins a travessar la meta en quinzena posició, al davant del seu company d’equip, Sebastián Montoya, que havia arrancat desè.
Malgrat que no va aconseguir puntuar a Hungaroring, el balanç del cap de setmana és positiu pel que fa a sensacions. Des de les millores introduïdes per l’equip i enginyers després de diversos canvis al monoplaça, Boya va fer un pas endavant en ritme de carrera, una evolució que també es va veure reflectit en els seus resultats a la classificació.
Tot i així, des del seu equip van lamentar els problemes de frens que el pilot va patir els divendres tant a l’Hungaroring com a Spa-Francorchamps, i que van condicionar el seu rendiment en els entrenaments lliures i, sobretot, en la sessió de classificació.
De fet, divendres passat, a Hongria, Boya va tenir un accident durant l’única sessió de lliures i va impactar contra el mur de protecció, la qual cosa va limitar la preparació. Ja en la sessió que definia la graella, el pilot de Les va veure com li anul·laven una volta per excedir els límits de velocitat i va quedar relegat a l’última posició de sortida.
Ara Mari Boya tindrà temps per carregar piles fins al Gran Premi de Monza (Itàlia), que se celebrarà del 4 al 6 de setembre.