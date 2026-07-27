Pogacar és pentacampió
L’eslovè obté el seu cinquè Tour amb gran autoritat i entra així en el grup selecte d’Hinault, Merckx, Anquetil i Indurain. Juan Ayuso va ser el millor espanyol acabant en setena posició
El ciclista eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) va culminar ahir la conquesta del seu cinquè Tour de França, tercer consecutiu, després de la marxa triomfal que va culminar a París, una jornada que també es va encarregar d’animar amb les pujades a Montmartre i l’antològica victòria de Mathieu van der Poel.
Com l’any passat i gràcies al canvi del circuit dels Camps Elisis que va propiciar la celebració dels Jocs Olímpics del 2024, el Tour va acabar amb una Clàssica en la qual els millors van honrar aquest esport i la Grande Boucle. Un històric Pogacar es va posar als comandaments en les tres pujades al famós barri parisenc i, malgrat no entrar ben col·locat en l’última, es va escapar juntament amb Van der Poel.
Amb 10 quilòmetres per a la meta, ambdós van rodar mà a mà mantenint uns 8-12 segons a un petit grup perseguidor i, després, a tot el pilot. El neerlandès, més poderós al final, se la va jugar amb el que li quedava en els últims 700 metres i va firmar una heroica victòria de fotofinish, gairebé engolit pel grup, mentre Pogacar donava per acomplert un Tour espectacular, deixant Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a més de sis minuts. Mads Pedersen (Lidl-Trek), que es va quedar amb el mallot verd, va ser tercer en l’intent de caçar Van der Poel, amb Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) segon.
El líder de l’UAE Team Emirates-XRG, als seus 27 anys, es va convertir en el cinquè ciclista amb cinc Tours en el seu palmarès, igualant Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault i Miguel Indurain. L’eslovè, que va patir molt més l’any passat, va firmar una victòria inevitable, més encara quan a la 15a etapa es va quedar fora de combat el seu gran rival del Visma, el danès Jonas Vingegaard, que va abandonar per una caiguda.
En la classificació general, amb el triomf de Pogacar i el segon lloc d’Evenepoel, Isaac del Toro, company d’equip de l’eslovè, es va adjudicar la tercera plaça en el podi. El millor espanyol a la general va ser Juan Ayuso (Lidl-Trek), setè.