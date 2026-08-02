FUTBOL
La FIFA renuncia a privatitzar el Mundial
Infantino fa marxa enrere davant de l’oposició general
El president de la FIFA, Gianni Infantino, va anunciar la cancel·lació de la seua proposta de vendre participacions de la Copa del Món a inversors privats al considerar que “no està en l’interès” de les diferents confederacions i federacions nacionals.
“Després d’escoltar acuradament totes les opinions, s’ha fet evident que el projecte ha generat divisions d’una naturalesa que, independentment del nivell de suport, ja no estan en l’interès de l’objectiu establert en primer lloc. El nostre propòsit ha estat sempre –i sempre ho serà– unir i millorar. En conseqüència, aquesta proposta no avançarà”, va assenyalar en un comunicat publicat en els mitjans oficials de la FIFA.
La polèmica va començar dimarts passat, quan la FIFA va confirmar que planejava crear la FIFA Forward Enterprise (FFE), una nova filial amb la qual s’obriria la porta a inversors privats. Amb això, es procediria a vendre part dels tornejos FIFA, com el Mundial o el Mundial de Clubs.
La cascada de reaccions en contra no es va fer esperar. La Confederació Sud-Americana de Futbol, la Confederació d’Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Carib de Futbol i la Confederació Asiàtica de Futbol (AFC) van mostrar la seua oposició al projecte, mentre que la UEFA va anunciar, juntament amb les seues 55 federacions membre, la “no- participació” en les competicions FIFA si tirava endavant la proposta. A més, divendres passat, l’assessor principal d’Infantino, Carlos Cordeiro, va dimitir del seu càrrec com a mesura de protesta al pla, que va considerar “un mal negoci per al futbol”.
Després del comunicat, la UEFA va celebrar la decisió de la FIFA de cancel·lar els seus plans: “És una victòria per a tot el futbol.” Tot i així, l’entitat europea va expressar que la direcció de la FIFA, amb Infantino com a president, “ha perdut la confiança de la UEFA” i que s’han “d’identificar els responsables” i “exigir-los que retin comptes”.