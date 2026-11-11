ESPORT
Tecnologia 4D per prevenir lesions des de Lleida
Estudi biomecànic pioner que analitza la trepitjada incloent l’acceleració
La Unitat de Biomecànica de Mi NovAliança, dirigida pel doctor Fernando Pifarré, està elaborant estudis biomecànics de la marxa en 4D per detectar alteracions en el suport del peu que puguin provocar lesions per sobrecàrrega. “Som l’únic centre que hi ha a Espanya que realitza aquests estudis”, afirma Pifarré, que explica que aquesta tecnologia incorpora l’acceleració a l’anàlisi del moviment.
L’exploració comença amb una valoració a la llitera per estudiar les rotacions internes i externes dels genolls, les alineacions i possibles torsions tibials. Després, amb el pacient dempeus, s’analitza la distribució de les càrregues i pressions plantars per detectar desequilibris. “Podem veure com recolza cada peu i detectar, per exemple, si un no contacta amb la part externa perquè està pronat”, explica.
La tercera fase consisteix en un estudi dinàmic que permet reproduir la marxa amb alentiment. “Analitzem la fase de xoc del taló, el suport de tot el peu i la fase aèria”, detalla l’especialista. Les imatges proporcionen dades matemàtiques i físiques que permeten conèixer amb precisió el comportament de la trepitjada durant el desplaçament. La incorporació de l’acceleració permet observar com evoluciona el suport al llarg de la marxa i complementar la informació obtinguda en l’estudi estàtic. D’aquesta manera, es poden identificar alteracions que no sempre resulten evidents si el pacient està aturat.
La prova està orientada tant a persones amb molèsties recurrents com a esportistes que volen prevenir problemes derivats d’una mecànica de suport inadequada. “Tota aquesta informació és important per a la confecció d’una òrtesi plantar”, assenyala Pifarré. Les òrtesis són dispositius externs que s’apliquen en una zona del cos per corregir deformitats. A partir dels resultats es dissenya informàticament una plantilla personalitzada, que posteriorment es fabrica i s’emprova a la consulta. El control posterior permet comprovar l’adaptació de l’òrtesi i valorar l’evolució del pacient.