Lleida, sense representants al Catalonia Open
Després de la derrota ahir d’Astrid Rogés, l’única supervivent. El torneig del CT Urgell obre avui els quarts de final individuals
El Catalonia Open-Ara Lleida, que es disputa a les pistes del Club Tennis Urgell, es va quedar ahir sense representació lleidatana després de l’eliminació a vuitens de final d’Astrid Rogés, pertanyent al RCT Barcelona, que va caure per 6-4 i 6-0 davant la russa Anna Txutxilina, tercera favorita del torneig.
La lleidatana, que dilluns havia aconseguit superar la italiana Vittoria del Fabbro per 6-4 i 6-1, posa punt i final a la seua participació individual en aquest torneig internacional sub-16 del circuit de Tennis Europe Junior Tour. Una altra de les principals sorpreses de la jornada va ser l’eliminació de Marc Castellví, tercer cap de sèrie en categoria masculina, que va perdre davant del xinès Yu Ting Wu per 6-2 i 6-3.
A la resta de jornada, la primera favorita, Alice Ferreira, va tombar María Sánchez per un doble 6-1, mentre que la número dos, Anna Serafimovitch, va derrotar la italiana Sofia Johri per 7-5 i 6-2.
La cinquena edició del Catalonia Open-Ara Lleida entra a la recta decisiva amb la disputa avui dels quarts de final individuals, tant en categoria masculina com femenina. La competició, que reuneix joves sub-16 procedents d’una trentena de països, continuarà fins dissabte, que serà quan es disputin les finals a partir de les 10.30 h del matí. Tot el torneig és d’accés gratuït.