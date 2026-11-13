FUTBOL
El Barça salva un punt
Les blaugranes no poden passar de l’empat contra l’Arsenal malgrat les seues múltiples ocasions. El gol de Graham manté la imbatibilitat europea
El Barcelona no va poder passar ahir de l’empat davant de l’Arsenal anglès (1-1) a l’Spotify Camp Nou, en un duel entre els dos últims campions d’Europa en el qual el conjunt blaugrana va dominar el ritme i va tenir les millors ocasions de gol, però va pagar la falta d’encert de cara a porteria. Frida Maanum va avançar el conjunt anglès, mentre que Caroline Graham, la més destacada del partit, va rescatar un punt per a les locals. Malgrat acumular 24 rematades, l’equip dirigit per Pere Romeu es va haver de conformar amb un empat que té gust de poc pels mèrits acumulats, encara que li permet mantenir-se a dalt de tot de la fase lliga, igualat a punts amb l’Olympique de Lió. Van tornar a creuar els seus camins dos vells coneguts en un Camp Nou que va contenir la respiració tot just començar. L’Arsenal va estar a punt d’avançar-se en un ràpid contraatac que va acabar amb una rematada de Russo al pal. L’ensurt inicial va esperonar el Barcelona, que va pujar una marxa i va començar a mossegar i va acumular ocasions, però va topar una vegada rere l’altra amb Misa Rodríguez. L’Arsenal, que tot just havia tornat a inquietar la porteria blaugrana, va necessitar una sola arribada per avançar-se després que Maanum aprofités un rebuig de Cata Coll (0-1).
Després del pas per vestidors, el guió gairebé no va canviar. L’Arsenal va trobar certa via de fuga pel costat esquerre, però el Barcelona no va renunciar a la seua proposta ofensiva i va continuar insistint a la recerca de l’empat. Tant va insistir que, al punt de l’hora de joc, va trobar el premi. Graham va rebre una passada de Brugts, va encarar Hinds, va retallar cap a dins i, amb l’esquerra, va creuar la pilota al fons de la xarxa per fer justícia (1-1). Tanmateix, a diferència d’altres partits en què el primer gol blaugrana sol obrir la porta a un nou al·luvió d’ocasions, aquesta vegada l’Arsenal va aconseguir contenir la reacció. Les blaugranes ho van intentar, però no van aconseguir el triomf. Tot i així, l’empat els val per igualar els 15 partits invictes a Champions, rècord que van establir entre 2022 i 2024.