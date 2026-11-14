VOLEIBOL
El Cecell Lleida presenta les 250 jugadores i els 21 equips
El Cecell Lleida va presentar ahir els seus vint-i-un equips i les 250 jugadores en un acte que va reunir les esportistes, les famílies, els representants institucionals i els col·laboradors. L’entitat afronta el curs 2026-2027 amb un nou creixement en el seu nombre d’integrants que es reflecteix especialment en l’impuls de les categories de base, amb una estructura que combina tretze equips federats, sis escolars i dos màsters, aquests últims participants en la Lliga del Consell Esportiu del Segrià. En aquest sentit, una de les novetats de la temporada és la incorporació de la figura d’un preparador físic, integrat a una estructura tècnica formada per tretze entrenadors.
En l’àmbit competitiu, el Sènior A, el Pips Nature Cecell, ha començat invicte la temporada i té com a objectiu principal ascendir a Primera Nacional, tercera categoria estatal. En la mateixa línia es troba el filial, que busca ascendir a Primera Catalana.