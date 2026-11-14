“Hi ha por a fallar”
Encuentra reconeix que la mala dinàmica està generant dubtes i temor a equivocar-se en alguns jugadors i apel·la a la unitat. “Alguns no esperaven trobar-se amb aquesta dinàmica”, assenyala
Gerard Encuentra és conscient que la situació que viu actualment l’equip, compartint les posicions de descens amb el rival de demà, el Manresa, comença a tenir conseqüències en l’aspecte mental d’alguns jugadors, que estan acusant la pressió d’una dinàmica negativa que molts no s’esperaven. “Hi ha alguns jugadors que no esperaven trobar-se amb aquesta dinàmica i estem intentant gestionar-ho. De vegades, quan entres en aquestes situacions, coses que abans veies amb molta claredat ara et generen dubtes i por a equivocar-te, i quan tens por a equivocar-te, normalment t’equivoques. El que estem intentant és gestionar aquestes pors perquè els jugadors puguin prendre decisions més valentes. Anímicament, vulguis o no, tot això genera una mica més de bloqueig mental”, va explicar el tècnic.
També va reconèixer que cada jugador necessita un tractament diferent per afrontar aquest moment anímic. “Cada jugador té les seues particularitats. Hi ha jugadors que necessiten molts ànims i altres als quals has de pressionar. Hi ha diferents tipologies i, de vegades, un necessita una bronca per activar-se, mentre que un altre necessita molt afecte. Hem de saber gestionar aquestes situacions. Hi ha errors que són de presa de decisions, com triar tirar quan la millor opció era passar a un company que era a la cantonada. Hem d’animar-los perquè millorin en les seues decisions. Després hi ha els errors de concentració, i en aquests sí que hem de pressionar perquè no tornin a passar. Però, per damunt de tot, hem d’estar molt units. L’única manera de sortir d’aquestes dinàmiques és estar junts”, va reiterar.
Malgrat el delicat moment classificatori, el tècnic es va mostrar relativament satisfet amb alguns dels avenços que ha observat en l’equip, especialment després d’introduir modificacions en defensa. Encuentra considera que els jugadors es van sentir més còmodes amb els nous ajustaments, malgrat que admet que encara queda treball per fer. “Ens falta polir detalls i ser més sòlids. Una victòria segurament ens faria confiança, però crec que l’equip va en bona línia”, va apuntar. En aquest escenari, el partit davant del Manresa adquireix una dimensió especial. Encuentra evita qualificar-lo de final, perquè encara queda molta competició al davant, però no amaga la transcendència d’aconseguir el triomf i les conseqüències que tindria una nova derrota. “Tots som conscients que guanyar ens alliberaria. Perdre ens col·locaria en una situació encara més delicada, perquè és un rival que té les mateixes victòries que nosaltres a la Lliga i els nostres nervis van creixent. No és una final, perquè dilluns no s’acaba la Lliga i no estaríem eliminats, però sí que, com cada partit que juguem, és molt important”, va afirmar.
L’Amara Lleida va tornar a perdre ahir contra l’Unicaja, amb el qual ja havia cedit la setmana passada al Barris Nord, aquest cop per un ajustat 56-51. L’equip de Borja Comenge es va arribar a situar a dos punts a falta de 54 segons, però no va aconseguir capgirar el partit i l’Unicaja va sentenciar amb un triple.