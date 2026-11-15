TENIS
El Borges torna a guanyar i ja és a vuitens de final
Va superar ahir el 1º de Maio portuguès per 3-1. Avui es jugarà el liderat del grup
L’Enoli Les Borges Vall va segellar ahir la seua classificació per als vuitens de final de la Europe Cup de tenis taula després de derrotar en la segona jornada de la fase de grups el Clube Desportivo 1º de Maio de Portugal per 3-1. Avui (10.00) els lleidatans lluitaran pel primer lloc del seu grup davant del SPG Felbermayr Wels austríac, que ahir va vèncer l’Olesno (0-3).
L’eliminatòria no va començar gens bé per al Borges, ja que Cesc Carrera, clau en la victòria divendres contra els polonesos, va perdre el primer partit davant del portuguès Gonçalo Gomes per 0-3, amb parcials de 10-12, 10-12 i 7-11, fet que obligava l’equip a remuntar. La resposta va arribar de la mà de Luca Khidasheli, que va restablir la igualtat al batre João Seduvem en un duel molt disputat, que va caure del costat del barceloní per 3-2, amb parcials de 9-11, 11-5, 11-7, 8-11 i 6-2.
Amb l’eliminatòria igualada, Joan Masip va fer un pas endavant i va completar una actuació molt sòlida davant Tomás Pereira. El jugador del Borges no va donar opcions a l’adversari lusità i va resoldre el partit per la via ràpida, amb un contundent 3-0 (11-3, 11-8 i 11-2), col·locant l’equip de les Garrigues a un sol punt del triomf i de la classificació per a la tercera ronda europea.
Cesc Carrera va tenir l’oportunitat de rescabalar-se de la seua derrota inicial i sentenciar, i no va fallar. El jugador de Castellnou de Seana va respondre amb una victòria per 3-1 davant de João Seduvem, amb parcials de 12-10, 11-9, 9-11 i 11-3, certificant així el definitiu 3-1.
Els lleidatans lluitaran avui pel primer lloc del grup davant del Felbermayr Wels austríac, ja que també té ple de triomfs.