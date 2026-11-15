FUTBOL
Exhibició de l’Atlètic Lleida
Els de Cappont golegen el Martinenc amb una ‘maneta’ i se situen provisionalment en segona posició. Gran actuació coral dels de Beltrán, que van sentenciar al primer temps
L’Atlètic Lleida va passar per sobre del Martinenc (5-0) aconseguint així, per primera vegada, la segona victòria seguida a la Lliga. Un aspecte que tant reclamava el tècnic Juan Carlos Beltrán des de l’inici de la temporada. A més, amb un triomf clar i convincent. De fet, el marcador es va quedar fins i tot curt tenint en compte les nombroses arribades dels de Cappont que sembla que, a poc a poc, van traient el cap per dalt de la classificació on a falta de completar-se avui tota la jornada, són segons.
En els primers minuts ja es podia apreciar que els de Beltrán trobarien espais, ja que la defensa barcelonina no feia sensacions de solidesa. Youssef va ser el primer a intentar-ho al minut 10 amb un xut creuat que el porter lleidatà Carlos Craviotto va treure estirant-se per baix. Després, al minut 12, va arribar la resposta del Martinenc i alhora, la seua acció més destacada amb un un xut de Carlos González que va passar a prop de la creu.
A partir del quart d’hora va arribar la pluja i, a la mitja hora de partit, en forma de gols. Moha va colpejar primer amb un xut ras i fort al segon pal (1-0). En el següent atac lleidatà, al 32’, Youssef va servir el gol amb safata a Agüero que arribava des de darrere per definir amb l’interior (2-0). Però els dos cops seguits no van sadollar els atacants lleidatans i al 37’, Youssef es va colar entre els centrals, va regatejar Craviotto i va ficar el 3-0 a plaer.
El segon temps va començar amb la sentència definitiva per a l’Atlètic Lleida. Al primer minut, un central visitant va cedir malament la pilota al seu porter i Moha va estar atent per recollir-la i ser generós per assistir Youssef, que tornava a marcar a plaer (4-0). Els de Juan Carlos Beltrán van convertir la resta del partit en un pati del col·legi, agradant-se a l’hora de combinar i intentant frivolitats que s’acostumen a permetre amb la tranquil·litat del marcador. El Martinenc, per la seua part, no oferia signes de millora ni en atac ni en defensa.
Al 71’ va arribar el cinquè gol de dubtós autor ja que Jaume Pascual va servir un córner que Craviotto va treure sobre la línia, però el rebuig va colpejar entre un central i Alcalà i va acabar dins.
A l’acta arbitral, el col·legiat del partit va concedir el gol olímpic a l’extrem mallorquí (5-0). Els següents minuts van ser ja residuals i van continuar contemplant l’exhibició d’un equip que comença a mostrar els ullals a la categoria.