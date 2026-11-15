BÀSQUET
Guanyar per respirar
L’Ilerna Lleida rep avui el Manresa, amb el qual comparteix l’última posició, amb l’objectiu de posar fi a sis derrotes consecutives. Si venç sortirà del descens al perdre ahir l’Andorra
L’Ilerna Lleida afronta avui (12.00/Esport3) un partit que podria qualificar-se de final si no fos perquè encara som al mes de novembre i queden 27 partits davant, tot un món. No obstant, és un duel d’urgències que pot marcar un punt d’inflexió per a uns o per a altres. Els dos comparteixen les dos posicions de descens de la Lliga Endesa, tots dos amb una única victòria, malgrat que arriben amb dinàmiques una mica diferents.
Els lleidatans, que van arrancar el campionat guanyant a la pista del campió, el València, acumulen encadenades des d’aleshores sis derrotes, mentre que els del Bages van aconseguir estrenar el caseller de triomfs dissabte passat al cap de sis jornades sense guanyar. El context converteix el partit en una cita especialment delicada per a l’Ilerna. Una nova derrota suposaria assolir les set consecutives i igualaria la pitjor ratxa de derrotes de la seua història, registrada la temporada passada. Més enllà de la classificació, l’equip necessita recuperar sensacions i, sobretot, confiança per treure’s la pressió i la por de fallar que tenen alguns jugadors, com va reconèixer Gerard Encuentra.
El tècnic és conscient de la transcendència del partit, tot i que evita posar-hi l’etiqueta de final. “Guanyar ens alliberaria. Perdre ens situaria en una situació encara més delicada, perquè és un rival que té les mateixes victòries que nosaltres i els nostres nervis van creixent”, reconeix. S’espera un partit de molt ritme, de dos equips que es troben entre els que més possessions generen a la competició. En aquest escenari, reconeix que el balanç defensiu serà fonamental. “És molt important cuidar la pilota, perquè si comets dos errors consecutius, el rival ho castiga molt. M’espero un partit amb molt de ritme i moltes possessions, en el qual el balanç defensiu i la defensa de l’un contra un seran aspectes fonamentals”, va advertir.
El Manresa, a més, arriba en un moment més favorable. Ha recuperat efectius, ha fitxat jugadors (dos la setmana passada) i encadena tres victòries consecutives entre la Lliga i la Eurocup. “Tenen una identitat molt pròpia, juguen amb molta intensitat i han millorat amb les últimes incorporacions”, apunta el tècnic, que demana als seus “ser més proactius”.
En l’apartat físic, Encuentra espera poder comptar amb tothom, una vegada el francès Zach Perrin ha superat les molèsties en un bessó que va patir davant del Baskonia, si bé Kur Kuath segueix amb els problemes al turmell i Melvin Ejim s’ha perdut algun entrenament per una inflamació de genoll. Malgrat tot, l’Ilerna lluitarà avui per una victòria que el trauria del descens gràcies a la derrota ahir de l’Andorra.