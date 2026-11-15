El Pons Lleida perd la final de la Continental davant del Porto
Excessiu correctiu per a un conjunt llistat que només va aprofitar una de les moltes ocasions que va crear
El Pons Lleida va despertar del somni europeu de forma abrupta i del tot immerescuda. A la seua segona final de la Continental Cup –la primera va ser a partit únic a Mollerussa davant de l'Sporting de Portugal marcada per la covid–, el conjunt llistat va caure aquest diumenge golejat pel Porto per 7-1, un marcador que no va fer justícia als mèrits dels de Carlos Cortijo, que van plantar de cara al campió d’Europa fins el descans. Guanyar al Barça en semifinals ja havia estat tota una proesa, i encadenar-ne dos en dos dies se semblava una utopia, però els llistats van arrancar sense complexos.
Després d’un primer avís de Carlo di Benedetto, que es convertiria en un dels botxins més endavant, el Pons Lleida va encadenar tres ocasions clares de Ciocale, Darío Giménez i Moncusí que el porter internacional Xavier Malián va desbaratar. I del que podia ser el 0-1 es va passar al primer punt lusità molt afortunat, ja que el tret de Costa va tocar al pal i després de rebotar la bola a l’esquena de Bosch va entrar a la porteria. El quadre llistat no va acusar el cop, i després d’un avís d’Ortigosa, el mateix jugador cedit pel Barça va culminar una contra en el minut 10 que igualava la final. Poc va durar l’alegria en el bàndol llistat, que 30 segons després va encaixar el segon, també amb alguna cosa de mala sort. Nunes remata, la bola rebota a la tanca i li cau a Di Benedetto, que empala a la xarxa, un tant que va necessitar el VAR. El mateix golejador francès va enviar poc després una altra bola al pal, abans que Pinto, de tret creuat, establís el 3-2 el 18.
El Pons Lleida va acabar la primera part bolc davant de la porteria de Malian, que va salvar el gol en sengles trets de Badia i un altre de Moncusí. Els llistats eren vius, però la rigorosa exclusió de Coicale a l’inici de la segona meitat va tirar per terra totes les esperances. A més, l’infortuni va tornar a aparèixer, ja que quan faltaven 11 segons per recuperar el jugador exclòs, Di Benedetto va situar el 4-1 que va fer molt mal. Tot i així, el Pons Lleida va continuar atacant i va merèixer marcar algun gol més, però els qui els van marcar van ser els lusitans, concretament tres més (7-1).