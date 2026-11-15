HOQUEI
Un punt que té gust de poc
Un gol de González a 3 minuts del final evita la derrota davant d’un rival directe per la salvació. Va dominar per complet però va topar amb la portera gallega
L’Alpicat va sumar ahir el primer punt de la temporada que va tenir gust de poc, ja que va ser el gran dominador del partit i el que més ocasions va tenir, però només va poder empatar (1-1) davant d’un rival directe per la salvació com és el Raxoi. El conjunt lleidatà va començar avisant amb una acció de Sanjurjo que va treure la portera visitant Cotelo, la primera de moltes que va firmar i que va arribar a desesperar les lleidatanes. No obstant, la primera gran oportunitat la va tenir el conjunt compostel·là als 4 minuts en una badada defensiva que va deixar Carrera sola davant de Candal, que va evitar miraculosament el gol. Mats Zilken va demanar temps i l’equip va oferir una altra imatge. Va apujar un punt la intensitat i durant uns quants minuts va acorralar el rival a la seua parcel·la. Ocasions no n’hi van faltar, però l’efectivitat seguia sota mínims, sobretot per culpa de Cotelo. La portera gallega va aturar un doble llançament de Moreno i Sanjurjo al minut 7, i segons després un tir a boca de canó de la mateixa jugadora corunyesa i un altre d’Arantxa González. Joana Folch i Bulló ho van provar a l’equador del primer temps amb la mateixa sort, igual que Arantxa de nou al 13’, el tir de la qual va repel·lir Cotelo amb el casc. Moreno la va tenir al minut 21, però quan estava sola davant la portera rival, es va avançar massa a la bola i Cotelo va tenir temps per repel·lir-la. I quan semblava que el marcador no es mouria abans del descans, Candela va rebutjar malament un tir de Carrera des del centre de la pista i va permetre a Vaamonde rematar a la xarxa.
Va ser una gerra d’aigua freda de la qual les de Mats Zilden van intentar reposar-se en una segona part que van dominar totalment. Candal va ser una mera espectadora, al contrari que la seua homòloga gallega, que ho va parar tot tret d’un llançament de Claramunto quan faltaven tres minuts que va desviar Arantxa González per evitar una derrota que hauria estat molt injusta.