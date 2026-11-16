FUTBOL
Dura derrota per al Mollerussa
La Grama exhibeix solidesa defensiva i aprofita els errors dels del Pla. Segona setmana seguida en descens
El Mollerussa va firmar el seu pitjor partit de la temporada i va encaixar una contundent derrota davant d’una Grama més sòlida i efectiva. Els de Manel Cazorla, que portaven quatre partits invictes a casa, van ser castigats pels seus errors i seguiran una jornada més en zona de descens.
La Grama va avisar al minut 5, quan Boaz va salvar sota pals una rematada d’Orellana. Al 22, Escarrabill va aprofitar un rebuig després d’una acció d’estratègia per obrir el marcador (0-1). El Mollerussa va intentar reaccionar amb ocasions de Nico Magno i Russo, però abans del descans Pepo va cometre un greu error a la sortida de pilota que Orellana va convertir en el 0-2 (36’).
Després del descans, Cazorla va introduir canvis i l’equip va millorar. Joanet i Guillem Porta van tenir opcions per retallar distàncies, però Pau Blanco va evitar el gol. Quan els locals buscaven ficar-se en el partit, Orellana va aprofitar un rebuig de Pepo després d’un xut d’Arnau Prat per firmar el 0-3 i el seu doblet. Jofre Graells va desaprofitar una ocasió claríssima per marcar en un matí per oblidar. El Mollerussa encadena la seua segona derrota consecutiva i visitarà la jornada vinent l’Europa B.
Després del partit, l’entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla, va assumir tota la responsabilitat i va assegurar que el seu equip havia ofert “la pitjor versió” des que va arribar a la banqueta, fa aproximadament un any i mig. “Ha estat un partit desastrós, no hem estat lúcids ni en atac ni en defensa”, va reconèixer. Cazorla va lamentar la falta de contundència i les desconnexions defensives. Malgrat això, va evitar assenyalar els seus futbolistes. “El culpable soc jo. Les decisions que he pres no han funcionat.” No obstant, va advertir de la necessitat de reaccionar immediatament. “Amb aquests jugadors moriré, perquè m’han donat motius per creure-hi”, va concloure el tècnic.