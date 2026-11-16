FUTBOL
Espanya perd després d’una ratxa de 44 partits invicta
Anglaterra, amb un primer període excepcional, va doblegar Espanya a l’estadi Metropolitano per 2-3 i va posar fi a la seua ratxa històrica de 44 partits oficials invicta, en un duel frenètic en el qual els de Thomas Tuchel es van avançar amb tres gols, però als quals la Roja es va reposar, ajudada per l’expulsió d’Anderson, i a punt va estar d’obrar el miracle. Els gols d’Oyarzabal de penal i de Nico Williams van desfermar la bogeria en un estadi Metropolitano que va acompanyar fins a l’últim alè, però la campiona del món es va quedar a un pas de la remuntada. L’últim partit de l’any més màgic del combinat de Luis de la Fuente suposa la primera derrota al cap de 968 dies sense perdre i va concedir a Anglaterra el primer lloc del grup a la Lliga de Nacions en un enfrontament que va demostrar per què són ara les dos seleccions més poderoses del món.