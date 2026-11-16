BÀSQUET
Gerard Encuentra: “Menys talent, més collons”
El tècnic va assegurar “veure’s capaç de revertir la situació”, però “necessitem tocar algunes tecles, portar reforços o treure a algú”, va dir
Gerard Encuentra va ser molt directe al parlar de l’actitud dels seus jugadors i va reconèixer que “aquí a Lleida preferim menys talent i més collons. Volem més gent que fiqui el pit i es tiri a terra a buscar la pilota, que generi faltes per a l’equip i més lluita. Ens està faltant lluita”, i va lamentar que “cada vegada que cometem un error ens quedem aturats i el rival ho aprofita”. El tècnic no es va mossegar la llengua després de la derrota i va llançar un missatge contundent sobre la situació de l’equip. “Això és un vull i no puc”, va reconèixer, mentre va lamentar que els seus jugadors vagin constantment “a empentes, perquè no som gens constants. Soc a la banda i tinc la sensació que defenso més que algun jugador”, va sentenciar.
Al ser preguntat pel que caldria fer, Encuentra va ser contundent. “Està clar que alguna cosa hem de tocar. Cal fer una reflexió profunda i buscar la manera de provocar un canvi a la plantilla, en forma de reforços o treure algú, però alguna cosa hem de fer”.
A més, va reclamar més actitud als seus jugadors. “Necessitem més lluitadors per a la causa. Es tracta de tenir molta més proactivitat, posar molt més el pit, intentar tenir molta més intuïció de recuperar la pilota i de provocar que el rival jugui incòmode, de ser més agressius”, va dir.
El tècnic va ser qüestionat per si tenia força per tirar endavant la situació, i la seua resposta va ser també clara: “Aquesta no és una pregunta per a mi, és per als que manen. Jo sí que m’hi veig capaç. Treballo molt durament dia a dia per revertir aquesta situació, i si em preguntes a mi, per descomptat que em veig capacitat.”
📢 @GerardEncuentra: “A Lleida preferim menys talent i més collons” 🏀 L’entrenador del @flleida després de la setena derrota consecutiva contra el @BasquetManresa al Barris Nord!⚔️ ➡️ Amb el suport d’@ILERNAfp! #LleidaEnJoc https://t.co/qv0V5oWlMR— LLEIDA EN JOC (@LleidaEnJoc) November 15, 2026