FUTBOL
Invicte i intractable
El Lleida CF goleja l’Inter Lleida Mangraners a domicili i continua sense perdre en Lliga. Roger Lamesa i Fernando Jubero, tècnics d’elit, es van enfrontar en la categoria més baixa del futbol estatal
El camp de futbol Municipal dels Mangraners va viure ahir un partit atípic per a la Quarta Catalana. No pel resultat, el qual va ser el que s’esperava després que el Lleida CF, líder invicte del grup 29, golegés l’Inter Lleida Mangraners per 1-5. Però sí per la presència de dos entrenadors amb experiència a l’elit a les banquetes dels dos equips: Roger Lamesa, a la del club blau, i Fernando Jubero, a la dels verd-i-negres. El tècnic lleidatà, vencedor en aquest enfrontament, compta amb un passat al Granada i el Llevant de Lliga F, màxima categoria femenina, mentre que el barceloní, impulsor del projecte social i esportiu d’aquest nou Inter Mangraners, va destacar a l’elit del futbol paraguaià, entrenant equips de la talla de l’Olimpia, Cerro Porteño, Libertad i Guaraní, amb el qual va arribar a disputar unes semifinals de Copa Libertadores el 2015. Dels grans estadis del món al Municipal dels Mangraners.
En el primer duel entre els dos equips, la igualtat va ser la tònica dels primers minuts. Al Lleida, més potent i talentós, li va costar superar la intensitat i el poder físic del conjunt local. Les ocasions del conjunt blau se succeïen, però dos grans parades de Nadir van evitar els gols. Malgrat això, al minut 17, Adri Fernández va meravellar tots els presents amb un golàs de falta directa que avançava el Lleida a Mangraners (0-1). L’Inter va intentar reaccionar, però la traça de la defensa del Lleida, que es va posar la granota, va desbaratar les seues possibilitats i va permetre que, al 33, Merino encarrilés el triomf abans del descans. L’atacant va batre Nadir amb una volea, impossible per al porter (0-2).
A la represa, el Lleida va sortir en bloc, disposat a sentenciar el xoc. Al 47 Adri va enviar una rematada a la creu i, tot seguit, Castillo va ampliar l’avantatge dels seus amb el 0-3. El partit semblava vist per a sentència, però Jallow va retallar distàncies (1-3). El jugador local va aprofitar la pilota aturada per atansar els seus, que es van animar i van lluitar per tornar a ficar-se en el partit.
Tanmateix, al 70, l’àrbitre va concedir un penal per al Lleida i Adri Fernández el va materialitzar per encarrilar una victòria que ja no se’ls escaparia (1-4). Al 80 va firmar una jugada individual brillant. Va controlar, va retallar i des de la frontal de l’àrea va batre el porter rival (1-5) per arrodonir el seu hat-trick i l’actuació d’un Lleida que va recuperar la seua faceta golejadora en un partit que és l’avantsala del gran partit del curs per als blaus en el qual s’enfrontaran, a casa, al Pardinyes B, segon classificat.