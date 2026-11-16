NATACIÓ
Plata de Juste i bronze de Carrasco a la clausura
Paula en relleus mixtos i Emma en els 100 braça, que completa el seu repòquer
La natació lleidatana va tancar amb dos noves medalles la seua participació en el LXIX Campionat d’Espanya absolut de piscina curta, disputat a Madrid. Paula Juste, del CN Terrassa, es va penjar la medalla de plata en el relleu mixt 4x100 estils, mentre que Emma Carrasco (CN Sant Andreu) va aconseguir el bronze en 100 metres braça i va completar un excel·lent campionat amb cinc metalls: dos ors, una plata i dos bronzes.
Carrasco va tornar a pujar al podi en l’última jornada, aquesta vegada en una de les seues proves de referència. La nadadora lleidatana va acabar tercera a la final dels 100 metres braça, una actuació que li va permetre tancar aquests Campionats d’Espanya amb un balanç de cinc medalles. En les jornades anteriors havia conquerit l’or en els 100 metres estils (1:00.18) i en els 400 estils (4:38.17), la plata en els 200 estils (2:08.85) i el bronze en els 200 braça (2:26.03). A aquests resultats va afegir el tercer lloc d’ahir a l’hectòmetre de braça.
L’altra medalla lleidatana de la jornada va portar la firma de Paula Juste. La nadadora del CN Terrassa i formada al CN Lleida va ser integrant del quartet del relleu que va aconseguir la segona posició en el 4x100 estils mixt, amb què va afegir una plata col·lectiva en la seua participació al campionat.
L’última jornada també va deixar altres resultats destacats dels representants lleidatans. Jordi Carrasco, del CN Sabadell i germà de l’Emma, va acabar cinquè a la final dels 50 metres papallona, mentre que Noa Priego (CN Tàrrega) va ser tercera a la final B dels 100 braça, precisament la mateixa prova en la qual Emma Carrasco va aconseguir el bronze a la final A.
L’Estatal disputat a Madrid es va tancar amb magnificència amb tres rècords d’Espanya del riojà Iván Martínez Sota en els 50 esquena, el sevillà Miguel Pérez-Godoy en els 200 lliure i el granadí Carlos Garach en els 800 lliure.