FUTBOL
Victòria balsàmica per sortir del descens
El Cervera va perdre per la mínima contra el Borges Blanques en un partit igualat en què els visitants es van avançar a la primera part, gràcies al gol de Fernández, que va ser l’únic que es va marcar durant tot el partit (0-1, 34). Després del descans, el Borges va buscar prendre el control del partit i ampliar l’avantatge, mentre que el Cervera va provar de reaccionar i, malgrat tenir diverses oportunitats per poder empatar, la fortuna no el va acompanyar i no va poder revertir el marcador per evitar la victòria balsàmica del Borges, que surt de la zona de descens. Després de la derrota, el Cervera cau a la dotzena plaça, marcant el límit de la permanència sumant 10 punts, mentre que el Borges Blanques, després de sumar els tres punts, puja a la desena, amb 11.