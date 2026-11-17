BÀSQUET
Primera victòria fora de casa del CB Mollerussa
El Pujol Mollerussa va aconseguir a Zuera la primera victòria a domicili a la Tercera FEB, després d’imposar-se per un ajustat 80-81 al Fundación Grupo Jorge Bàsquet Zuera en la setena jornada. El conjunt de David West va saber competir fins al final i tirar endavant un partit igualat, malgrat no firmar, com va reconèixer el tècnic, la seua millor actuació. El triomf premia el treball col·lectiu i la capacitat de l’equip per resoldre partits exigents lluny de casa, un aspecte important en una competició tan equilibrada.
En l’apartat anotador va destacar Emilio Trujillo, autor de 36 punts i gran protagonista del xoc. També van aportar Xavier Arredondo, amb 10 punts, i David Sarrate i David Nguba, ambdós amb vuit. Ara, el Pujol Mollerussa ja prepara el pròxim compromís, a casa davant del Salou.