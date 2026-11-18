HANDBOL
El Lleida, en ratxa, s’escapa de la zona baixa
Contra l’Anaitasuna enllaça la tercera victòria i la quarta jornada sense perdre
El Lleida Handbol va confirmar ahir a la nit el seu bon moment a l’encadenar la tercera victòria i assolir quatre jornades sense perdre després de superar l’Anaitasuna, un rival directe en la lluita per allunyar-se de la zona baixa. La ratxa permet al conjunt d’Iban Raigal guanyar tranquil·litat i mirar cap amunt, ja que la distància amb el sisè classificat s’ha reduït a un sol encontre.
Les lleidatanes van començar molt fortes. Tanmateix, després d’un temps mort de l’Anaitasuna, el Lleida va perdre fluïdesa ofensiva, va abusar de les passades interiors a la pivot i va cometre pèrdues que van permetre al rival ajustar el marcador. En aquell moment va aparèixer Lara Peris, l’actuació de la qual sota pals va resultar determinant. Després del descans, el Lleida va tornar a agafar la iniciativa i va aconseguir obrir un avantatge important, amb un parcial de 4-0. Malgrat que la precipitació va tornar a generar dificultats, l’equip va saber mantenir el control per assegurar dos punts de molt valor.
“La Lara ha estat incommensurable i ens ha donat ales quan no ens estaven sortint bé les coses”, va destacar el tècnic lleidatà Iban Raigal, que també va elogiar Cati Casasola. “A casa hem de ser un fortí”, va concloure el tècnic.