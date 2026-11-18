FUTBOL
El Lleida voreja els 5.000 socis
El club blau prioritza consolidar l’estructura econòmica i social abans d’accelerar el creixement de la base. Convocarà una assemblea al desembre
El Lleida CF continua superant les expectatives del seu nou projecte social a Quarta Catalana i està a punt d’arribar als 5.000 socis, davant dels entre 2.700 i 3.000 que tenia la campanya anterior a Tercera Federació. A més, el conjunt blau lidera el seu grup amb set victòries en set jornades, encara que la prioritat de la junta és establir unes bases sòlides que garanteixin la seua continuïtat. Així ho va explicar el vicepresident i portaveu de l’entitat, Juanjo Lecumberri, en el programa +Lleida de Lleida TV, en el qual es va mostrar satisfet amb la resposta de la ciutat, però també conscient de la responsabilitat que suposa recuperar una institució amb tanta història. “El club ara és realment dels aficionats. Els socis són els propietaris i decidiran qui està al capdavant de la junta”, va destacar. Lecumberri va assegurar que un dels moments que més l’han emocionat ha estat veure nens menors de deu anys rebre el seu primer carnet del Lleida com a regal de les seues famílies, a més del reconeixement de socis veterans que porten tres o quatre dècades.
En el pla esportiu, l’objectiu d’aquesta temporada és l’ascens, encara que el següent pas serà impulsar el futbol base. La junta vol fer-ho sense precipitar-se i condiciona el creixement a disposar d’unes instal·lacions adequades. “Preferim tenir tres equips ben atesos, amb una metodologia adequada i unes famílies acompanyades, que deu sense poder oferir aquest servei”, va afirmar.
Un altre dels pilars és la sostenibilitat econòmica. El club pretén aprofitar aquestes primeres temporades per generar un matalàs financer i evitar repetir els problemes del passat. Els jugadors no cobren i la intenció és gastar l’indispensable, mentre s’inverteix en material, recursos i una estructura tècnica més àmplia. Lecumberri va avançar que abans d’acabar l’any celebraran una assemblea informativa en la qual detallaran tots els ingressos i despeses. “Explicarem fins a l’últim cèntim”, va assegurar. També va reivindicar la importància de jugar al Camp d’Esports i el seu desig de consolidar la massa social i recuperar el sentiment de pertinença. “És més important existir que guanyar”, va concloure.