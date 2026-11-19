Líders una altra vegada!
El Pons Lleida atropella el Lloret en el partit pendent de la tercera jornada després de jugar la Copa Continental. Comparteix la primera plaça amb el Voltregà, però té millor diferència de gols
El Pons Lleida va recuperar ahir el liderat de l’OK Lliga al golejar l’ascendit Lloret (7-2) en el partit que tenia pendent de la tercera jornada. L’equip lleidatà manté el ple de victòries i suma nou punts, els mateixos que el Voltregà, però encapçala la classificació gràcies a la millor diferència de gols.
Els lleidatans van encarrilar el matx en els primers deu minuts, en els quals van imposar un ritme molt alt i van mostrar una gran efectivitat ofensiva. La intensitat en totes les fases del joc va permetre obrir aviat una bretxa en el marcador i afrontar la resta del xoc amb més comoditat. Moncusí, Ciocale, Darío Giménez, Ortigosa i Gabarró van percudir en la porteria visitant a la primera part. El Lloret, que arribava després de guanyar a l’emblemàtica pista del Sant Sadurní, tot just va poder contenir el vendaval inicial dels locals.
Amb 5-1 al descans, el Pons Lleida va mantenir la concentració i va evitar qualsevol possibilitat de reacció visitant. Ni tan sols una targeta blava a Ciocale, que va oferir al Lloret una oportunitat per retallar distàncies en superioritat, no va alterar la solidesa del conjunt lleidatà, que va controlar el matx fins a assolir el definitiu 7-2.
La victòria també té un valor afegit pel desgast acumulat durant el cap de setmana passat a la Copa Continental. El Pons Lleida va assolir la final després de protagonitzar una històrica victòria davant del Barça en semifinals, encara que no va poder completar la gesta i va caure davant del Porto, vigent campió de la Champions, per un contundent 7-1.
L’equip lleidatà afronta ara una fase exigent del calendari, amb quatre compromisos davant de rivals de més entitat que permetran comprovar el seu veritable potencial. Fins ara ha guanyat els dos encontres a casa davant d’acabats d’ascendir i també es va imposar a la complicada pista de l’Alcoi. Dissabte visitarà el Calafell, en una prova de més dificultat per a un Pons Lleida que ha començat amb força.