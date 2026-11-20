FUTBOL
El Barça goleja i passa a quarts
Les blaugranes superen el Servette suís amb un hat-trick de Clàudia Pina i es classifiquen per a la següent ronda. Les de Pere Romeu recuperen les sensacions i el liderat de la competició
El Barça Femení va golejar (6-0) el Servette ahir en la cinquena jornada de la Fase Lliga de la Lliga de Campions Femenina i va materialitzar el pas als quarts de final després del partit disputat en un Estadi Johan Cruyff gairebé buit però que va animar com bé va poder, per sortir del clot i recuperar les millors sensacions europees liderat per una estel·lar Clàudia Pina, autora d’un hat-trick, a més de posar-se de nou líders per average i gols marcats.
Les de Pere Romeu van deixar encarrilat el xoc abans del descans amb els gols d’Aitana Bonmatí en el minut 19, la mateixa Pina i Esmee Brugts, i va arrodonir el set a la represa gràcies a un penal transformat per Caroline Graham Hansen –que es converteix en la primera jugadora a marcar en cada una de les cinc primeres jornades de la fase de grups o fase lliga de la UEFA Women’s Champions League– i dos gols més d’una davantera de Montcada i Reixach que va estar imparable de cara a barraca. L’atacant va col·locar el 6-0 definitiu per tornar el somriure i la contundència a l’equip blaugrana després d’empatar a un davant de l’Arsenal al Camp Nou.
Amb aquest triomf, les blaugranes van sumar tres punts vitals a la classificació d’aquesta Fase Lliga abans d’encarar el tram decisiu, en l’última jornada davant del Bayern de Múnic a Alemanya, tercer classificat de la lligueta, mentre que el quadre suís amb prou feines va poder contenir el vendaval ofensiu local. Tot plegat, a més, per sumar el partit número 16 consecutiu sense perdre a la màxima competició continental i recuperar el liderat.