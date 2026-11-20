ENTITATS
“Vull una UCEC forta”
Gemma Romeu, primera dona presidenta de l’entitat, es va reunir amb els dotze consells esportius lleidatans. Aposta per reforçar la cohesió territorial
Gemma Romeu Creixell (46 anys), diplomada en màrqueting i comunicació, ha assumit la presidència de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) amb la voluntat de reforçar la cohesió de l’entitat, garantir-ne l’estabilitat econòmica i donar un nou impuls a l’esport escolar. Primera dona a ocupar el càrrec en els més de quaranta anys d’història de l’organització, la presidenta del Consell Esportiu de l’Alt Penedès va mantenir ahir a Balaguer un encontre amb representants dels dotze consells esportius lleidatans, dins de la ronda de contactes amb les diferents territorials per conèixer de primera mà les seues inquietuds.
“Ho visc amb molta il·lusió i també amb molta responsabilitat. És important que les dones puguem ocupar espais de responsabilitat i lideratge en l’àmbit esportiu, perquè encara queda camí per recórrer”, assenyala Gemma Romeu, que, no obstant, prefereix que el seu mandat es valori “pel treball, la capacitat de sumar i els resultats que aconseguim entre tots”.
La nova presidenta considera fonamental que la UCEC tingui una presència més directa a les comarques. “És molt important sortir de Barcelona i estar presents al territori. Aquestes reunions ens permeten compartir experiències, posar en comú les dificultats i conèixer millor la realitat de cada comarca.”
En aquest sentit, defensa que no es poden aplicar les mateixes solucions a una gran ciutat que a una comarca rural. “Hem de garantir que els nens i joves tinguin oportunitats de practicar esport independentment d’on visquin.”
Entre les prioritats del seu mandat situa la cohesió interna i l’estabilitat financera. L’entitat està revisant la seua situació econòmica i de tresoreria per disposar d’un diagnòstic clar. “Necessitem estabilitat, planificació i recursos suficients per desenvolupar els projectes amb garanties. No podem dependre permanentment de la incertesa o de convocatòries que no ens permetin planificar a mitjà termini”, reclama les administracions.
Romeu també posa el focus en l’abandó esportiu durant l’adolescència, especialment entre les noies. Considera necessari oferir “activitats més flexibles i menys centrades en la competició, a banda de potenciar referents femenins”. La inclusió és un altre dels pilars del seu projecte.
“L’esport ha de ser un dret i una oportunitat per a tothom, no un privilegi. Cap nen hauria de quedar-se sense practicar-ne”, afirma.
Dimensió educativa
També reivindica la dimensió educativa dels Jocs Esportius Escolars davant les pantalles i les actituds de pressió a les grades. “La competició ha de ser una eina educativa, mai una font de pressió. Hem de recordar que els protagonistes són els nens.” D’aquí a quatre anys, el seu principal objectiu és deixar “una UCEC més unida, més forta i amb una situació econòmica estable”.