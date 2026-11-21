TENIS
El Borges remunta i derrota el Linares
Supera un 0-2 i encadena quatre victòries per al 4-2 final
L’Enoli Borges Vall va aconseguir una victòria de molt mèrit ahir davant del Tecnigen Linares (4-2) després de remuntar un marcador advers de 0-2. El conjunt de les Garrigues va reaccionar amb caràcter i personalitat per donar la volta a un partit que s’havia complicat en els primers enfrontaments i acabar brindant un triomf treballat a la seua afició.
El duel va començar amb un primer matx molt igualat en el qual Matteo Mutti, malgrat firmar una bona actuació, va acabar cedint per un ajustat 2-3 davant del francès Alexandre Cassin. La situació es va complicar encara més amb la derrota de Joan Masip davant Andrea Landrieu, que es va imposar per un contundent 0-3 i va col·locar el 0-2 en el marcador global. Lluny d’acusar el cop, l’equip lleidatà va iniciar la remuntada amb Marc Duran, que va superar Carlos Caballero per 3-0. A continuació, Mutti va tenir l’oportunitat de rescabalar-se de la seua derrota inicial i es va imposar per 3-1 a Landrieu i va establir l’empat a dos. Amb l’enfrontament completament obert, Duran va tornar a assumir el protagonisme per derrotar per un clar 3-0 Cassin, donant la volta al marcador general (3-2). Joan Masip va respondre amb una victòria per 3-1 davant de Carlos Caballero que va certificar el definitiu 4-2.