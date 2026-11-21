Primer ‘match ball’
Marc Márquez busca el seu desè títol mundial i el vuitè en MotoGP aquest cap de setmana a Portimao. Ho aconseguirà avui si, entre 8 combinacions, suma dos punts més que Jorge Martín
Marc Márquez afronta avui a Portimao la primera oportunitat de tancar una temporada que pot convertir-lo en deu vegades campió del món. El pilot de Cervera té a l’abast la seua desena corona, la primera de MotoGP que pot assegurar al circuit portuguès, on disputarà la cursa esprint (16.00) amb un avantatge que li permet dependre exclusivament dels seus propis resultats. Si no aconsegueix proclamar-se campió en la prova curta, disposarà d’una segona ocasió demà, en la cursa llarga, sense haver d’esperar a l’última cita del calendari, a València.
El de Cervera arriba a l’Algarve després de reforçar el seu liderat a Qatar, on va aconseguir la victòria en l’Esprint i va acabar segon en la carrera dominical. Aquells resultats li van permetre ampliar fins als 60 punts la diferència respecte a Jorge Martín, mentre que Marco Bezzecchi es troba a 74. Amb sengles punts encara en joc, repartits entre Portugal i València, les matemàtiques estableixen que Márquez necessita assolir un avantatge de 62 punts sobre el madrileny per assegurar el campionat avui dissabte. Per tant, ha d’aconseguir almenys dos punts més que el seu principal rival.
Vuit combinacions avui
Les possibilitats que pugui celebrar el títol en l’Esprint passen per vuit combinacions. La més favorable seria guanyar, resultat que li garantiria matemàticament la corona independentment de la posició de Martín. També li serviria acabar segon si el madrileny acaba tercer o pitjor; ser tercer, sempre que el seu rival no passi del cinquè lloc; o travessar la meta quart amb Martín sisè o més enrere.
Les altres quatre opcions contemplen que Márquez acabi cinquè i Martín setè o pitjor; sisè i el seu rival vuitè o més enrere; setè amb el madrileny fora de les vuit primeres posicions, o fins i tot vuitè, sempre que Martín no aconsegueixi puntuar. Si es dona alguna d’aquestes combinacions, Bezzecchi ja no tindrà possibilitats matemàtiques.
Un circuit molt poc favorable
La possible celebració arribarà, a més, en un dels circuits menys favorables per a Márquez. Portimao és l’únic traçat del calendari de 2026 en el qual encara no ha aconseguit una victòria en MotoGP, ni en les curses esprint ni en les dominicals.
A Mandalika i Goiânia, els altres escenaris on tampoc ha guanyat la prova llarga, el pilot de Cervera sí que va aconseguir imposar-se en la carrera curta.
L’historial del lleidatà a l’Autòdrom Internacional de l’Algarve tampoc convida a pensar que es trobi davant d’una de les seues pistes predilectes. Ha participat en quatre edicions i mai ha aconseguit pujar el podi en la carrera llarga. El 2021 va acabar setè i el 2022 va ser sisè.
L’edició del 2023 va quedar marcada per una caiguda, la número 29 d’aquella temporada, en una etapa especialment complicada de la seua trajectòria amb Honda. El 2024, ja integrat a l’equip Ducati Gresini, va finalitzar setzè.
Fora l’any passat
L’any passat ni tan sols va poder sortir a Portugal. Una lesió a l’espatlla, conseqüència de la caiguda a Mandalika al ser envestit per Bezzecchi, el va obligar a perdre’s la prova quan ja pilotava la Ducati oficial.
El de Cervera va optar per minimitzar riscos i evitar el pas per la Q1, sense buscar el millor registre. Aquest honor va correspondre al seu germà Àlex, que va protagonitzar una actuació espectacular a penes 17 dies després de passar de nou pel quiròfan per ser operat de la clavícula dreta i la mà esquerra. El pilot de Gresini va marcar un 1:37.350, avantatjant en 82 mil·lèsimes Fabio Di Giannantonio i quedant-se a poc més d’una dècima del rècord del circuit. Marco Bezzecchi va ser tercer i va mostrar el millor ritme de carrera. Acosta i Zarco van completar les cinc primeres posicions.
Al ser preguntat Marc si firmava aquest resultat per avui, que el convertiria en campió, va somriure abans d’assegurar que “sí, però l’objectiu era intentar passar la Q2 i ho hem aconseguit. És veritat que m’hagués agradat sentir-me diferent sobre la moto, més solt, però soc humà i el cos em pesava més que en altres grans premis. Anava una miqueta més rígid, però a la tarda m’he anat deixant anar una miqueta”.